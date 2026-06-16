Malawi: Appel à la communauté internationale pour le rapatriement de 10 000 compatriotes d'Afrique du Sud

Johannesburg — Selon les informations fournies par le gouvernement de Lilongwe, environ 10 000 citoyens du Malawi se trouvent bloqués en Afrique du Sud et cherchent à rentrer dans leur pays. Dans deux communiqués distincts, l'un émanant de la présidence de la République (Office of the President and Cabinet, Department of Disaster Management Affairs) et l'autre du ministère des Affaires étrangères, les autorités malawiennes ont fait le point sur la situation de leurs compatriotes contraints de rentrer au pays en raison des violences et des menaces xénophobes survenues en Afrique du Sud ces dernières semaines (voir Fides 15/6/2026).

« Au 13 juin 2026, on estime à 10 000 le nombre de citoyens malawiens en difficulté dans toute l'Afrique du Sud », indique le communiqué de la présidence. En réponse à cette situation d'urgence, les autorités malawiennes ont dépêché dans le pays une équipe spéciale gouvernementale chargée de faciliter les procédures de rapatriement. Parallèlement, au Malawi, un centre d'accueil et de gestion a été mis en place au stade Kamuzu de Blantyre.

Le ministère des Affaires étrangères a également confirmé que huit bus transportant 645 citoyens malawiens, dans le cadre de l'opération de rapatriement volontaire, ont quitté l'Afrique du Sud hier, le 15 juin. Les personnes rapatriées avaient trouvé refuge à la mairie de Sherwood, à Durban, dans la province du KwaZulu-Natal.

« Les rapatriés devraient entrer au Malawi par le poste-frontière de Mwanza le 17 juin, puis se rendre au stade Kamuzu de Blantyre, où ils seront soumis aux contrôles nécessaires et aux procédures prévues avant de rejoindre leurs destinations locales respectives », précise le communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les autorités malawiennes reconnaissent toutefois qu'elles ne sont pas en mesure de faire face seules à cette urgence humanitaire. « Avec environ 10 000 citoyens en difficulté en attente de rapatriement, l'ampleur et l'urgence de l'opération ont engendré des besoins financiers, logistiques et humanitaires sans précédent », déclare la présidence de la République, lançant un appel à la solidarité internationale « afin de garantir que les Malawiens rentrent chez eux sains et saufs, dans la dignité et avec l'espoir d'un nouveau départ ».