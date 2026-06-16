Afrique: Le milieu des Lions sera-t-il prêt ?

Pour vaincre la France, il faudra d'abord gagner la bataille du milieu. Mais, avec la blessure d'Idrissa Gana Guèye et la méforme de certains joueurs, il y a des incertitudes.

À 24 heures de son choc face à la France, lors de la première journée de la phase de poule de la Coupe du 2026 (11 juin - 19 juillet) aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la tension monte pour le Sénégal. Peu rassurants lors de leurs dernières sorties en amical contre les États-Unis (3-2) et l'Arabie Saoudite (0-0), les Lions devront relever le niveau face aux vice-champions du monde.

Cependant, plusieurs incertitudes empêchent Pape Thiaw de dormir du sommeil du juste. Si en défense la blessure de Kalidou Koulibaly et la méforme de certains, dont Mamadou Sarr et Krépin Diatta interrogent, le milieu de terrain ne rassure pas encore à 100 %. Cela est surtout dû à l'incertitude concernant des titulaires indiscutables comme Idrissa Gana Guèye.

Le joueur d'Everton a déjà raté le face-à-face avec les États-Unis. Pas au summum de sa forme, le métronome de l'entrejeu sénégalais a fait son retour face à l'Arabie Saoudite. Il a fait son entrée en jeu à la 83e minute à la place de Lamine Camara. Malgré les petites minutes qu'il a disputées, Gana n'a pas montré toutes les garanties.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les informations sorties de la séance d'entraînement de vendredi ne sont pas rassurantes. Idrissa Gana Guèye n'a pas pris part à la totalité de la séance. Dès lors, sa titularisation pour un match aussi important face à la France n'est pas certaine. Pathé Ciss, qui a été aligné face à l'Arabie Saoudite, pourrait encore bénéficier de la confiance de Pape Thiaw. Sans être flamboyant, le joueur de Rayo Vallecano a montré qu'il peut être précieux à la récupération du ballon et dans les transmissions.

Pape Guèye, auteur d'une excellente saison en Liga espagnole avec Villarreal, a toujours été l'un des meilleurs Lions sur lesquels le Sénégal a pu compter lors des dernières compétitions. C'était le cas lors de la dernière Can où il a été décisif du début à la fin. De l'agressivité, de l'intensité et de l'impact devant, Pape Guèye sait en apporter. Avec la méforme d'Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye est le seul joueur dont la titularisation face à la France est certaine. La dernière place devrait se disputer entre Lamine Camara et Habib Diarra.

Le premier, époustouflant avec Monaco, n'apporte pas toujours le même rendement en équipe nationale du Sénégal. Ses dernières prestations contre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, loin d'avoir été excellentes, ont ouvert la place aux doutes.

Habib Diarra, quant à lui, a eu du mal à s'imposer à Sunderland à son retour de la Can 2025. Mais, son style particulier de joueur capable d'apporter de la verticalité peut convaincre Pape Thiaw au moment d'aligner son 11 de départ. Bara Sapoko Ndiaye, le seul milieu à sortir du lot face aux États-Unis, garde aussi toutes ses chances.