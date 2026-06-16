Afrique: Une histoire à réecrire

Près de 25 ans après le séisme du 31 mai 2002, le Sénégal et la France se retrouvent, ce mardi 16 juin, dans une affiche de rêve qui va lancer le groupe I de la Coupe du monde 2026. Le MetLife stadium de New Jersey sera le théâtre de ce choc historique qui fait partie des rendez-vous les plus attendus du tournoi. Les Lions sont déterminés à déplumer les Coqs qui rêvent d'effacer le traumatisme de 2002.

Le 31 mai 2002, quand Pape Bouba Diop crucifiait la France, créant l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du monde, beaucoup de joueurs qui seront sur la pelouse du MetLife Stadium de New Jersey, ce mardi 16 juin, n'étaient pas encore nés ou étaient trop jeunes pour s'en rappeler.

Ce choc historique va raviver un certain nombre de souvenirs. Près d'un quart de siècle plus tard, la nouvelle génération des Lions veut écrire sa propre histoire, s'offrir son propre exploit. Les hommes du coach Pape Thiaw, qui faisait partie de cette magnifique épopée, auront pour mission d'assumer l'héritage en faisant (encore) tomber la France.

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Ce duel de la première journée, qui est sans aucun doute l'une des affiches les plus attendues dans ce Mondial « États-Unis-Mexique-Canada » (11 juin - 19 juillet 2026), s'annonce spécial. Un parfum de revanche planera assurément au MetLife Stadium. Ce match sera seulement la deuxième confrontation de l'histoire entre ces deux nations en compétition officielle.

Après 24 ans d'attente, les Coqs ont une bonne occasion de régler enfin leurs comptes aux Lions. Comme en 2002, la France, devenue un modèle de régularité du football international moderne, fait partie du cercle des prétendants crédibles au titre. Champions du monde 2018, vice-champions en 2022, les Bleus sont habitués à jouer les grands rôles dans les grands rendez-vous.

Avec un effectif cinq étoiles, ils ont de solides arguments pour aller jusqu'au bout. Une victoire contre le Sénégal permettrait à la France d'entrer de la meilleure des manières dans le tournoi et de prendre la tête du groupe. Pour son ultime tournoi, Didier Deschamps comptera sur des joueurs comme Ousmane Dembélé, Michael Olise, Kylian Mbappé, Bradley Barcola et Dayot Upamecano pour effacer le traumatisme de 2002 et refermer cette page douloureuse.

En face, l'opposition promet d'être intéressante, car 24 ans après son premier Mondial, le Sénégal a grandi. Depuis, les Lions ont décroché deux titres de champion d'Afrique et disputé un huitième de finale du Mondial. Avec des joueurs de dimension mondiale, évoluant dans les championnats les plus relevés et capables de rivaliser avec les meilleures équipes du monde, l'équipe de Pape Thiaw vise une nouvelle campagne historique.

Sadio Mané et ses coéquipiers auront pour objectif de faire mieux qu'au Qatar, où ils avaient chuté face à l'Angleterre (0-3). Cela commence par un excellent résultat contre la France. Les Lions sont déterminés à refaire le même coup que leurs aînés en 2002. Une victoire leur permettrait de prendre une option sérieuse sur la première place du groupe avant leur duel contre la Norvège.

Le Sénégal en chiffres

7. Le Sénégal est la seule nation africaine avec le Cameroun (1990) et le Nigeria (1994) à avoir inscrit sept buts au cours d'une même édition. C'était en 2002, au Japon et en Corée. Après leur victoire face à la France (1-0), les Lions ont concédé le nul face au Danemark (1-1) et à l'Uruguay (3-3), avant de dominer la Suède en huitième de finale. Leur parcours s'était arrêté en quart de finale face à la Turquie (0-1). Le Maroc (6 buts), première équipe africaine à avoir atteint les demi-finales, n'a pas fait mieux. En sept rencontres, les Lions de l'Atlas n'ont trouvé le chemin des filets qu'à six reprises.

3. C'est le nombre de buts inscrits par Pape Bouba Diop lors de l'édition de 2002. Après avoir crucifié la France, championne du monde en titre lors du match d'ouverture, le milieu de terrain s'est offert un doublé contre l'Uruguay lors du dernier match de la phase de groupes. Il est, à ce jour, le meilleur buteur sénégalais en Coupe du monde. Seul le Camerounais Roger Milla, auteur de quatre buts en 1990, a fait mieux parmi les joueurs africains.

12. En trois phases finales, le Sénégal a rencontré douze équipes différentes, contrairement au Nigeria qui a croisé l'Argentine à cinq reprises, la Bulgarie deux fois et la Grèce à deux reprises également. Plus de deux décennies après son tout premier match en Coupe du monde, le Sénégal retrouve la France pour une rencontre qui s'annonce explosive. Ce sera leur deuxième confrontation de l'histoire. 51. C'est le nombre de joueurs utilisés par Bruno Metsu et Aliou Cissé lors des trois précédentes campagnes du Sénégal au Mondial. En 2002, au Japon et en Corée, le technicien français a lancé 17 joueurs en cinq rencontres.

Pour sa part, El Tactico a donné sa chance à 34 joueurs en 2018, en Russie, puis en 2022, au Qatar. Sur le groupe de Pape Thiaw présent en Amérique, 13 joueurs sur les 26 disputeront leur tout premier Mondial. Douze autres étaient de l'aventure quatre ans plus tôt, tandis que Sadio Mané effectue son grand retour après avoir manqué l'édition 2022.

4. Parmi les 51 joueurs utilisés, Diafra Sakho est celui qui a disputé le moins de minutes. L'attaquant ne compte qu'une seule apparition en Coupe du monde. Contre la Colombie en 2018, en Russie, il est entré en jeu à la 86e minute à la place de Mbaye Niang.

Fodé Ballo-Touré compte une minute de plus. Il a remplacé Ismaïla Jakobs à la 85e minute contre l'Angleterre en 2022, au Qatar. 10. C'est le nombre de joueurs titulaires qui n'ont jamais été remplacés en Coupe du monde. Il s'agit de Tony Sylva, Omar Daf, Lamine Diatta, Pape Bouba Diop et El Hadji Diouf, qui ont chacun disputé l'intégralité des 483 minutes du parcours sénégalais en 2002.

Khadim Ndiaye (270 minutes), Salif Sané (270 minutes), Sadio Mané (270 minutes) ainsi que Kalidou Koulibaly ont également été des titulaires indiscutables en 2018. Koulibaly était encore présent en 2022, aux côtés d'Édouard Mendy (360 minutes). Le défenseur central totalise ainsi 630 minutes de présence sur le terrain en Coupe du monde.