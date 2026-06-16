Sénégal: La suppression du concours d'entrée en sixième vise à instaurer un système éducatif plus équitable, selon un officiel

Dakar — Le directeur des Examens et Concours a présenté, mardi, à Dakar, la suppression du concours d 'entrée en sixième comme une réforme visant à corriger des inégalités dans le système éducatif et à garantir une transition plus équitable entre l'école élémentaire et le cycle moyen.

S'exprimant lors d'un point de presse consacré à l'organisation du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE), Pape Baba Diassé a souligné que la suppression du concours d'entrée en sixième répond d'abord à une exigence de justice éducative. Un arrêté a été pris en ce sens à la suite du décret présidentiel du 21 mai dernier portant suppression de cet examen qui ouvrait les portes du cycle moyen secondaire. "Le concours d'entrée en sixième n'était pas fondé exclusivement sur les compétences et les performances des élèves, mais surtout sur le nombre limité de places disponibles dans le cycle moyen", a notamment expliqué M. Diassé.

Il a souligné que de nombreux élèves, bien qu'ayant le niveau requis pour poursuivre leur parcours scolaire, étaient exclus chaque année faute de capacités d'accueil suffisantes dans les collèges. "Cette situation constituait une inégalité que la réforme entend désormais corriger en mettant fin à un mécanisme jugé sélectif et inadapté aux objectifs actuels du système scolaire", a-t-il déclaré. Le directeur des Examens et Concours a également dit avoir décelé une contradiction entre l'ancien dispositif et la législation nationale en matière d'éducation, soulignant que la loi n°2004-37 du 15 décembre 2004 impose le maintien des enfants à l'école entre 6 et 16 ans.

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Or, a-t-il ajouté, l'ancien décret régissant le concours d'entrée en sixième, datant de 2013, conduisait à l'exclusion d'élèves n'ayant pas encore atteint l'âge légal de sortie du système éducatif. "Nous avons corrigé cette incohérence afin de permettre une meilleure application de la loi sur l'obligation scolaire", a-t-il affirmé. M. Diassé a ainsi insisté sur le fait que cette réforme vise à garantir l'égalité des chances, promouvoir une école plus inclusive et assurer une continuité normale entre l'enseignement élémentaire et le moyen.

"L'entrée en sixième demeure maintenue, mais sans le mécanisme du concours, désormais supprimé", a-t-il rappelé. Cette nouvelle orientation, a-t-il ajouté, s'inscrit dans la vision de transformation du pays portée par le référentiel des politiques publiques, Vision Sénégal 2050, notamment en matière de valorisation des ressources humaines et d'amélioration de la qualité du système éducatif.