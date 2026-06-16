Sénégal: Effondrement d'un immeuble à Saint-Louis - Le bilan passe à cinq morts

Saint-Louis — Le bilan de l'effondrement de l'immeuble au quartier Pikine de Saint-Louis, dans la nuit de dimanche à lundi, s'alourdit et passe désormais à cinq morts avec le décès d'un des blessés internés à l'hôpital régional, a appris l'APS ce mardi auprès du gouverneur de la région, Al Hassan Sall.

"Un blessé est malheureusement décédé. Ce qui porte le bilan maintenant à cinq morts", a-t-il déclaré, s'exprimant devant la presse en marge de la visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé. Il a ainsi magnifié le déplacement du ministre sur le site de l'effondrement de l'immeuble avant de faire le point de situation pour le ministre.

En plus des pertes en vie humaines, selon le gouverneur, le propriétaire a perdu son immeuble. "Les besoins ont été identifiés. Il s'agit d'un accompagnement financier et psychosocial", a-t-il fait savoir. Dans la nuit de dimanche à lundi, un immeuble à usage d'habitation de type R+2 s'est effondré au quartier Pikine. Le bilan initial faisait état de quatre morts et quatre blessés, selon une source sécuritaire.