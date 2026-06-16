Sénégal: Plus de 306 000 élèves dont 57% de filles passent le CFFE mercredi et jeudi

Dakar — Plus de 306 mille élèves du CM2 dont près de 57% de filles vont plancher sur les épreuves de l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) prévu mercredi et jeudi sur toute l'étendue du territoire national ainsi qu'en Gambie, a-t-on appris, mardi, du directeur des Examens et Concours.

"306 485 candidats prendront part à cette session, dont 56,64 % de filles, répartis dans 2 081 centres d'examen à travers le pays", a notamment indiqué Pape Baba Diassé. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse sur l'état des lieux des préparatifs et les dispositions organisationnelles mises en place pour assurer le bon déroulement de cet important examen national.

Le directeur des Examens et Concours du ministère de l'Education nationale a, à cette occasion, annoncé que l'ensemble des préparatifs du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) ont été finalisés, soulignant plusieurs innovations majeures destinées à renforcer la rapidité, la transparence et la sécurité du processus. L'une des principales nouveautés de cette édition concerne la généralisation du dispositif "CFEE dans le centre", une réforme organisationnelle qui permet désormais d'effectuer l'ensemble des opérations directement dans les centres d'examen, a-t-il dit.

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"L'administration des épreuves, la correction, la saisie des notes, la délibération et la proclamation des résultats se feront directement dans les centres. L'objectif est de réduire tout le processus à moins de dix jours", a-t-il fait savoir. Jusqu'ici, la publication des résultats du CFEE pouvait prendre près d'un mois, suivie plusieurs semaines plus tard de ceux du concours d'entrée en sixième désormais supprimé.

Une autre innovation annoncée par le directeur des Examens et Concours porte sur la digitalisation complète du processus du CFEE, grâce à la plateforme ANADOLE utilisée pour l'inscription des candidats, la gestion des données en temps réel, l'authentification par code QR ainsi que la publication rapide des résultats, y compris par SMS. Pape Baba Diassé a également assuré que toutes les dispositions logistiques et sécuritaires ont été prises pour garantir le bon déroulement de l'examen.

Au total, 2 081 chefs de centre, autant d'adjoints, plus de 24 520 surveillants et environ 10 405 secrétaires ont été mobilisés pour cette session, précise un document remis à la presse. "La sécurisation des épreuves est assurée par les forces de défense et de sécurité en coordination avec les autorités administratives", a ajouté M. Diassé.

Il a également fait savoir que des mesures spécifiques d'inclusion, avec des épreuves adaptées aux candidats en situation de handicap, notamment des supports en braille pour les non-voyants et des formats aménagés pour les malvoyants, ont été prises. "Tous les candidats sont autorisés à composer, y compris ceux ne disposant pas encore de pièce d'état civil, des mesures de régularisation étant en cours", a-t-il signalé.

Le directeur des Examens et Concours a dans le même temps invité les parents à accompagner les élèves durant cette période d'examen et rappelé l'interdiction stricte des téléphones et de tout appareil connecté dans les centres afin de prévenir toute tentative de fraude.