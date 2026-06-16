Gabon: Etat de la nation - Ll'AIR salue la vision du Chef de l'Etat et réaffirme son engagement aux côtés de la dynamique de transformation nationale

À la suite du discours sur l'État de la Nation prononcé devant le Parlement réuni en Congrès, le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a présenté à la Nation le bilan de l'action gouvernementale ainsi que les grandes orientations appelées à guider le développement du Gabon au cours des prochaines années.

L'Alliance Indépendante pour le Renouveau (AIR), par la voix de son Secrétaire Exécutif, Eugène-Boris Elibiyo, salue la clarté de cette vision, la cohérence des réformes engagées et la volonté constante du Chef de l'État de placer le citoyen au coeur de l'action publique.

À travers son intervention, le Président de la République a réaffirmé son ambition de bâtir un Gabon moderne, prospère et solidaire, fondé sur une gouvernance de proximité, le développement équilibré des territoires, la valorisation du capital humain et le renforcement du rayonnement international de notre pays.

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L'AIR se réjouit particulièrement de l'accent mis sur la décentralisation, l'amélioration des infrastructures, l'emploi des jeunes, le développement économique et la modernisation de l'administration. Ces priorités répondent aux aspirations profondes des populations et traduisent une volonté politique forte de transformer durablement le quotidien des Gabonais.

Nous saluons également les avancées enregistrées depuis le début de la Transition ainsi que les premiers jalons posés dans le cadre de la Ve République. Le retour progressif de la confiance des partenaires internationaux, les efforts de moralisation de la vie publique et la relance de nombreux chantiers structurants témoignent d'une dynamique qu'il convient d'encourager et de consolider.

Pour l'AIR, le discours du Chef de l'État constitue un appel à la mobilisation de toutes les forces vives de la Nation. La réussite du projet de transformation nationale ne saurait être l'affaire d'un seul homme ou d'une seule institution ; elle requiert l'engagement de tous les citoyens, des acteurs politiques, de la société civile, du secteur privé et des collectivités locales.

Comme l'a déclaré le Secrétaire Exécutif de l'AIR, Eugène-Boris Elibiyo : « Le Président de la République a fixé un cap clair pour notre pays. Face aux défis qui demeurent, notre responsabilité collective est de soutenir les réformes porteuses d'espoir, d'accompagner les efforts engagés et de contribuer, chacun à son niveau, à la construction du Gabon nouveau auquel aspirent nos concitoyens. »

L'Alliance Indépendante pour le Renouveau réaffirme ainsi son soutien aux politiques et aux réformes qui concourent à l'intérêt général, à la justice sociale, à la prospérité économique et à l'unité nationale.

Plus que jamais, l'heure est au rassemblement, au travail et à la responsabilité afin de transformer les ambitions affichées en résultats durables au bénéfice de tous les Gabonais.