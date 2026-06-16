Gabon: Libreville n'est pas un supermarché à ciel ouvert !

Les femmes commerçantes sont de véritables héroïnes de l'économie nationale. Grâce à leur courage et à leur sens des affaires, les ménages vivent et les marchés prospèrent.

Mais attention, à ce rythme, Libreville risque bientôt de devenir le plus grand marché d'Afrique, où même les feux tricolores auront leur étal de bananes et les ronds-points leur rayon de poissons fumés !

Entre deux taxis et trois klaxons, on pourrait finir par acheter des tomates en plein passage piéton et négocier le prix du manioc à côté des panneaux de signalisation.

Le commerce fait vivre la ville, mais la ville doit aussi respirer.

Un peu d'ordre et d'organisation permettront à Libreville de rester une capitale moderne, accueillante et agréable pour tous. Car même les avocats et les piments méritent une adresse fixe !