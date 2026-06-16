Le président du 12e Gaïndé, section régionale de Louga, Massyla Moustapha Diongue, a annoncé l'aménagement d'une fan zone à la place publique Mansour Bouna Ndiaye, dans la capitale du Ndiambour, pour permettre aux populations de suivre en direct la rencontre entre le Sénégal et la France, ce mardi, dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

"L'objectif principal de cette initiative est de permettre aux supporters et à l'ensemble de la population locale de suivre le match en direct dans un cadre convivial et de partager ensemble ce moment de communion autour de l'équipe nationale", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS. Selon lui, toutes les dispositions nécessaires sont en train d'être prises pour assurer le bon déroulement de l'événement, avec l'appui de plusieurs partenaires institutionnels.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec la directrice régionale de la Jeunesse afin de mettre en place les dispositifs nécessaires, notamment en matière de sécurité et de logistique, pour garantir une organisation réussie", a-t-il expliqué. À quelques heures du coup d'envoi, M. Diongue a relevé une forte mobilisation des supporters lougatois, déjà engagés dans les préparatifs.

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"Les supporters sont prêts. Beaucoup sont déjà habillés aux couleurs nationales, vert, jaune et rouge. Ils suivent de près l'actualité de l'équipe nationale et sont déterminés à galvaniser les Lions pour une victoire face à la France", a-t-il indiqué. Le président du 12e Gaïndé de Louga a par ailleurs lancé un appel aux autorités administratives, territoriales ainsi qu'aux bonnes volontés, pour accompagner l'organisation de cette manifestation populaire.

"Nous espérons bénéficier du soutien des autorités et des partenaires afin de réussir cet événement", a-t-il ajouté, avant d'inviter l'ensemble des associations sportives et culturelles (ASC), des clubs sportifs et des populations de la région à rallier la place publique Mansour Bouna Ndiaye avec les couleurs nationales pour soutenir les Lions.

"Nous appelons tous les supporters, les ASC, les clubs et toute la population lougatoise à venir nombreux pour soutenir l'équipe nationale et partager ensemble ce grand moment de football", a-t-il lancé. Le responsable des supporters a également adressé ses remerciements à plusieurs acteurs locaux et partenaires qui accompagnent les activités du 12e Gaïndé dans la région.