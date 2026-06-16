Sénégal: Mouhamadou Makhtar Cissé à Saint-Louis après l'effondrement d'un immeuble au quartier Pikine

16 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, est arrivé, mardi, à Saint-Louis (nord), à bord d'un hélicoptère pour une visite au quartier Pikine suite à l'effondrement d'un immeuble à usage d'habitation de type R+2, a constaté l'APS.

Le ministre et sa délégation sont arrivés dans la ville à 11 heures 30. Ils ont été accueillis par le gouverneur de la région, Al Hassan Sall, le préfet du département, Maurice Latyr Dione, et plusieurs chefs de service. Peu après, le convoi du ministre a pris la direction du quartier Pikine, situé dans les faubourgs de Sor. Cette visite intervient vingt-quatre heures après l'effondrement d'un immeuble à usage d'habitation de type R+2 au quartier Pikine, ayant occasionné huit victimes : quatre morts, deux blessés graves et deux blessés légers, selon une source sécuritaire.

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