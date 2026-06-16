Dakar — L'Association des juristes sénégalaises (AJS) a exhorté mardi 16 juin, Journée de l'enfant africain, à intensifier les actions pour garantir l'effectivité des droits des enfants, en insistant sur l'accès universel à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène.

Dans un communiqué transmis à l'APS, l'AJS rappelle que "l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène constitue un droit humain fondamental et une condition indispensable à la réalisation de nombreux autres droits de l'enfant". La Journée de l'enfant africain, célébrée le 16 juin de chaque année, a été instituée en 1991 par l'Organisation de l'unité africaine, devenue Union africaine, en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto par le pouvoir de l'apartheid le 16 juin 1976.

L'édition de cette année est placée sous le thème : "Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique". Selon l'AJS, cette thématique met en lumière des défis encore importants au Sénégal en matière de droits des enfants, particulièrement l'accès l'Objectif de développement durable (ODD) numéro 6, qui vise un accès universel et équitable à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici 2030.

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Soulignant que de nombreux enfants, notamment dans les zones rurales et périurbaines, demeurent privés d'un accès "adéquat" à l'eau potable, l'organisation sénégalaise déclare que "cette situation affecte leur santé, leur éducation, leur sécurité et leur développement". "Certains étant contraints de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau, au détriment de leur scolarité et de leur bien-être", fait-elle observer dans son communiqué.

L'AJS note également que l'absence d'infrastructures sanitaires adaptées expose les enfants à des maladies évitables et à diverses formes de vulnérabilité, compromettant ainsi l'exercice effectif de leurs droits fondamentaux. Elle indique en outre que garantir à chaque enfant l'accès aux services de base relève d'une exigence de dignité, de justice sociale et de respect des droits humains, appelant à une mobilisation accrue des pouvoirs publics et de l'ensemble des acteurs concernés.