Sénégal: Kaffrine - Les populations inquiètes du retard des opérations pré-hivernales, les autorités rassurent

Kaffrine — Le retard constaté dans le curage des caniveaux et la sécurisation de certains ouvrages d'assainissement à Kaffrine nourrit des inquiétudes chez les habitants de cette région du centre du Sénégal. Ils disent craindre de revivre les inondations de la précédente saison des pluies, a constaté l'APS.

La région ayant déjà enregistré ses premières pluies, au marché central de Kaffrine, par exemple, commerçants et riverains ne cessent d'interpeller les autorités municipales sur l'urgence du curage des caniveaux et de la sécurisation de certains ouvrages d'assainissement. Les points d'exutoire gérés par l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) constituent également des points d'attention. A la station de pompage de Diamaguène centre, un vigile veille certes au grain, mais aucun chantier n'a encore été engagé.

La même situation prévaut au bassin de rétention de la route de Nganda, à l'exutoire de la Cité millénaire et sur le site de Kaffrine 2. L'absence d'activités pré-hivernales dans ces zones nourrit quelques inquiétudes chez les habitants, qui redoutent les inondations des précédentes saisons des pluies. Selon Mouhamadou Lamine Diop, président du Collectif de lutte contre les inondations, les populations de Diamaguène centre demeurent particulièrement exposées en cas de fortes précipitations.

"Ces deux dernières années, la situation s'était améliorée grâce aux motopompes et autres équipements qui facilitaient l'évacuation rapide des eaux. Nous demandons que ces mêmes moyens soient déployés cette année", a-t-il plaidé. Il a également lancé un appel aux plus hautes autorités du pays, afin qu'elles accordent une attention particulière à la situation de Kaffrine. Selon M. Diop, les doléances des habitants portent notamment sur la nécessité d'augmenter la capacité d'absorption des bassins de rétention et leur élargissement, afin de mieux prévenir les risques d'inondations.

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Même son de cloche chez Ousmane Dembélé, membre du collectif "Aar Li Nu Bokk" et porte-parole du collectif des victimes des inondations de Kaffrine. "Les premières pluies sont déjà tombées. Or, à Kaffrine, pluie rime souvent avec inondations. Nous réclamons, depuis plusieurs années, un véritable système d'évacuation des eaux pluviales, mais les infrastructures nécessaires font toujours défaut", a-t-il regretté. Selon lui, le Programme de modernisation des villes du Sénégal (PROMOVILLES) a certes permis la réalisation de certaines infrastructures, mais n'a pas apporté de solution durable au problème des inondations.

"Nous craignons le pire cette année, en raison des chantiers inachevés et de l'absence d'un système performant de drainage des eaux pluviales", a-t-il ajouté. Du côté de la municipalité, le chargé de la communication, Serigne Modou Ndiaye, se veut rassurant. Il indique qu'une réunion a été récemment tenue avec l'entreprise chargée des travaux et qu'une enveloppe financière a déjà été mobilisée pour le curage imminent des caniveaux.

Selon lui, le linéaire de caniveaux à entretenir a été revu à la hausse cette année, en particulier dans le secteur du marché central. Interpellé sur la question, le chef du Service régional de l'hydraulique et de l'assainissement de Kaffrine, Maodo Malick Youm, a rappelé qu'une réunion du Comité national de gestion et de prévention des inondations s'était tenue en avril dernier à Dakar, sous la présidence du ministre de tutelle. Il a également souligné qu'une rencontre du comité départemental chargé des opérations pré-hivernales avait été tenue en mai dernier, sous l'autorité du préfet du département de Kaffrine, afin de préparer l'hivernage 2026.

"Les préoccupations des délégués de quartier et des différents acteurs ont été recueillies, tandis que les services techniques ont formulé des recommandations pour une meilleure gestion des opérations pré-hivernales", a-t-il expliqué.

Face à cela, des priorités ont été identifiées qui portent notamment sur l'augmentation de la capacité de rétention du bassin exutoire de la Cité millénaire, la remise aux normes du déversoir de Kaffrine 2, ainsi que le curage des canaux de drainage et du bassin tampon de Diamaguène centre. M. Youm souhaite l'appui de PROMOVILLES et la réhabilitation des dalles de couverture des regards de visite des canaux de drainage de la Cité millénaire, afin de réduire les risques d'accidents.