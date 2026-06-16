Sénégal: L'Inspection d'académie de Tambacounda enregistre 15 355 candidats pour le CFEE

16 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tambacounda — L'Inspection d'académie de Tambacounda va présenter 15 355 candidats à l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) prévu mercredi et jeudi sur l'étendue du territoire national, a appris l'APS.

Le rapport de l'Inspection d'académie présenté lors d'un Comité régional de développement consacré aux préparatifs des examens scolaires fait état de 15 355 candidats dont 6 463 garçons et 8 892 filles répartis dans les 111 centres d'examens des quatre Inspections l'éducation et formation (IEF) de la région de Tambacounda. Pour l'IEF de Tambacounda, 7 570 candidats dont 3 223 garçons et 4 347 filles sont attendus dans les 46 centres d'examens du département.

L'IEF de Goudiry compte 2 466 candidats dont 1 014 garçons et 1 453 filles alors que l'IEF Koumpentoum totalise 2 097 candidats dont 813 garçons et 1 284 filles répartis respectivement dans 20 et 16 centres d'examens. L'IEF de Bakel compte 3 222 candidats dont 1 413 garçons et 1 809 filles répartis dans 29 centres d'examens. L'Académie de Tambacounda présentera au CFEE option franco-arabe 249 candidats, dont 144 filles et 105 garçons.

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Dans le rapport de l'IA consulté par l'APS, il est souligné que "l'ensemble du processus se déroulera dans le centre, depuis l'administration des épreuves jusqu'à la proclamation des résultats pour une durée de dix (10) jours". Une autre innovation annoncée par le directeur des Examens et Concours porte sur la digitalisation complète du processus du CFEE, grâce à la plateforme ANADOLE utilisée pour l'inscription des candidats, la gestion des données en temps réel, l'authentification par code QR ainsi que la publication rapide des résultats, y compris par message texto (SMS).

Lire l'article original sur APS.

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