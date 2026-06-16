Sénégal: 30e anniversaire de la Bourse régionale des valeurs mobilières - Lancement du Prix de la recherche de la BRVM

A l'occasion de la célébration de ses 30 ans, la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) affirme son ambition de devenir, au terme des 30 prochaines années, une bourse verte, digitale, disruptée et complète. Selon un communiqué de presse, cela passe par la vision, à l'horizon 2030, d'« Être une bourse transformée au service du financement durable et inclusif. »

C'est dans cette dynamique, renseigne le document que s'inscrit le lancement du Prix de la recherche du 30e anniversaire de la Brvm, destiné à encourager la recherche scientifique sur les enjeux touchant le développement de la Bourse régionale.

L'objectif du prix est de récompenser une production scientifique de qualité sur les problématiques de la Brvm. Plus spécifiquement, le prix vise à encourager la recherche académique et appliquée touchant les enjeux du marché financier régional ; stimuler la production de travaux originaux sur des problématiques liées au développement de la Brvm et du marché financier de l'Uemoa ; renforcer les liens entre le monde académique, les professionnels et les institutions du marché ; renforcer et valoriser l'expertise en recherche académique des chercheurs de la sous-région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les candidats sont invités à soumettre des travaux portant notamment sur les axes suivants, sans s'y limiter : anomalies de marché, conditions économiques et prédiction des rendements boursiers ; développement du marché financier et inclusion financière ; intégration des bourses en Afrique ; innovation financière et digitalisation des opérations de marché (fintech, blockchain, tokenisation, IA) ; gouvernance des entreprises cotées ; produits financiers et diversification des instruments cotés en bourse ; régulation, transparence, stabilité et sécurité des marchés ; finance durable et investissements Esg ; inclusion financière et culture boursière des couches vulnérables (femmes, jeunes) ; financement des Pme et des start-up par la bourse ; capitaux privés et sortie par la bourse ; stabilité financière et gestion des risques ; microstructure des marchés financiers et boursiers ; gestion d'actifs ; financement à long terme via les marchés ; liquidité des marchés ; valorisation des instruments financiers.

Ce concours est ouvert à tous les chercheurs travaillant sur les problématiques liées au marché financier, au marché boursier et à l'innovation financière dans l'Uemoa.

L'annonce des résultats du concours est fixée au 15 novembre 2026. La cérémonie officielle de remise du prix est prévue le 18 décembre prochain.