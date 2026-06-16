Sénégal: Au pays - Hausse de 11,9% des recettes budgétaires en glissement annuel

Les recettes du budget général ont atteint 1.149,7 milliards de FCFA à fin mars 2026, soit 19,4% de l'objectif annuel fixé à 5.932,2 milliards de FCFA dans la Loi de finances initiale (Lfi) 2026.

Cette performance repose essentiellement sur les recettes fiscales et non fiscales, qui ont généré 1.136,7 milliards de FCFA, tandis que les dons se sont établis à 13,0 milliards de FCFA.

Par rapport au premier trimestre 2025, les recettes budgétaires enregistrent une progression de 121,8 milliards de FCFA, correspondant à une croissance de 11,9%. Cette évolution traduit la poursuite de la dynamique de mobilisation des ressources publiques observée ces dernières années.

Les recettes fiscales demeurent le principal levier de financement du budget. À fin mars 2026, elles se sont établies à 1.095,7 milliards de FCFA, représentant 96,2% de la cible trimestrielle de 1.138,7 milliards de FCFA et 20,3% de l'objectif annuel fixé dans la LFI 2026.

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En rythme annuel, les recettes fiscales ont progressé de 135,4 milliards de FCFA, soit une hausse de 14,1% par rapport au premier trimestre 2025. Cette croissance est principalement soutenue par la bonne performance des impôts sur les sociétés, portée notamment par les activités extractives, ainsi que par la progression des impôts indirects intérieurs.

Avec plus de 1.149 milliards de FCFA de recettes mobilisées dès le premier trimestre et une croissance à deux chiffres des recettes fiscales, l'exécution budgétaire de 2026 démarre sur une trajectoire favorable, confortant les perspectives de réalisation des objectifs annuels de ressources.