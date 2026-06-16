Sénégal: Au pays - La société NEI-CEDA annonce un résultat net bénéficiaire de 2,036 milliards FCFA en 2025

Après un résultat net déficitaire de 759 millions FCFA en 2024, la société Nouvelles Editions Ivoiriennes -Centre d'éditions et de diffusion africaines (NEI-CEDA) a réalisé un résultat net bénéficiaire de 2,036 milliards de FCFA) en 2025, selon les comptes certifiés par les commissaires aux comptes et approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire.

Concernant le chiffre d'affaires, il dégage un solde de 5,139 milliards de FCFA contre 6,744 milliards de FCFA en 2024, soit une baisse de 24%.

De leur côté, les autres produits de la société ont fortement augmenté de 877 millions de FCFA en se situant à 1,653 milliard de FCFA contre 777 millions de FCFA en 2024.

Au niveau des charges, les autres achats se situent à 44,192 millions de FCFA contre 43,408 millions de FCFA en 2024(+2%).

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Les transports ont été comprimés de 39% avec une réalisation de 21 millions de FCFA contre 34 millions de FCFA en 2024.

De leur côté, les services extérieurs connaissent un repli de 14,05% à 792,235 millions de FCFA contre 922 millions de FCFA en 2024.

Une forte baisse de 63% est notée concernant les autres charges de la société qui se sont établies à 718,245 millions de FCFA contre 1,927 milliard de FCFA en 2024.

Quant à la valeur ajoutée, elle s'est bonifiée de 73%, s'établissant à 1,916 milliard de FCFA contre 1,109 milliard de FCFA en 2024.

Les charges de personnel ont enregistré une augmentation de 149 millions, en se situant à 661 millions de FCFA contre 512 millions de FCFA en 2024.

L'excèdent brut d'exploitation (EBE) a progressé de 110%, s'élevant à 1,256 milliard de FCFA contre 599 millions de FCFA en 2024.

De son côté, le résultat d'exploitation enregistre une hausse de 101% en passant de 603,453 millions de FCFA en 2024 à 1,212 milliard de FCFA au 31 décembre 2025.

Le résultat des activités ordinaires est en progression de 87% à 1,335 milliard de FCFA contre 715 millions de FCFA en 2024.