Congo-Kinshasa: Plus de 50 femmes vulnérables formées aux activités génératrices de revenus à Beni

« Autonomiser une femme, c'est amener la paix. Autonomiser une femme, c'est élever le niveau de vie des familles », a déclaré, lundi 15 juin, l'ONG Association des femmes pour la nutrition à assise communautaire (AFNAC) à Beni (Nord-Kivu). Cette déclaration a été faite lors d'une session de formation sur les activités génératrices de revenus organisée par cette ONG, en collaboration avec la MONUSCO, en faveur d'un groupe de femmes vulnérables.

Benge Mukengere, coordinatrice de l'ONG AFNAC, affirme que les bénéficiaires, environ une cinquantaine, sont des femmes du quartier Boikene, dont le niveau d'instruction est généralement bas en raison des différents conflits armés qui touchent la région. Ce manque d'instruction freine parfois leur autonomisation et les maintient dans une précarité économique et sociale.

Pour aider ces femmes à sortir de cette situation, la solution réside dans la formation professionnelle, estime l'ONG AFNAC.

C'est dans cette perspective que cette formation sur les activités génératrices de revenus a été organisée. Ces femmes ont choisi d'apprendre comment se lancer, gérer et développer des activités telles que : la coupe et couture ; la pâtisserie ;la friperie ; la vente de tomates, de braises et de farine de manioc.

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Pour la coordinatrice de l'ONG AFNAC, ces activités commerciales peuvent contribuer au développement local des communautés dans lesquelles vivent ces femmes.

Selon les organisateurs, pour une formation holistique, ces participantes ont également été outillées sur leurs droits, la cohésion sociale, la masculinité positive ainsi que le mandat de la MONUSCO en RDC.

« Les femmes avaient besoin d'un soutien pour être formées aux activités génératrices de revenus. Nous sommes en train de les former aux droits des femmes, à la cohésion sociale, à l'implication des femmes dans la recherche de la paix dans la ville de Beni, ainsi qu'à leur autonomisation », a fait savoir Benge Mukengere.