Congo-Kinshasa: James Swan et João Lourenço évaluent la situation sécuritaire dans l'Est dans le pays

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en RDC, James Swan, a été reçu lundi 15 juin à Luanda par le président angolais, João Lourenço. Au coeur de leurs échanges : la détérioration continue de la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et l'enlisement des initiatives diplomatiques.

Selon la présidence angolaise, les deux personnalités ont exprimé leur vive préoccupation face à la poursuite des hostilités sur le terrain entre les différentes parties en conflit. Ils ont également déploré le statu quo qui caractérise actuellement les volets diplomatiques, faisant notamment allusion aux processus de Washington et de Doha, censés ramener la paix dans la région.

À l'issue de l'audience, le chef de la MONUSCO a réitéré l'engagement de la mission onusienne à soutenir activement la mise en oeuvre ainsi que le mécanisme de vérification des accords de cessez-le-feu.

James Swan a, par ailleurs, salué le leadership et les efforts soutenus que déploie l'Angola depuis plusieurs années pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité en RDC.