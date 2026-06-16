Congo-Kinshasa: Ituri - Le général Gaby Mulumba prend officiellement ses fonctions, face à des défis sécuritaires persistants

Une nouvelle page s'ouvre pour la province de l'Ituri, mais elle s'annonce particulièrement exigeante. Après cinq années à la tête de la province sous état de siège, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama a officiellement passé le témoin, lundi 15 juin à Bunia, au général Gaby Mulumba Kasongo, appelé à relever d'importants défis sécuritaires et sociaux.

Lors de la cérémonie de remise et reprise, le gouverneur sortant est longuement revenu sur les principaux défis qui ont marqué son mandat.

Johnny Luboya Nkashama a notamment évoqué la persistance de l'insécurité, alimentée par les groupes armés actifs dans la province, ainsi que la gestion de crises sanitaires aiguës, telles que l'épidémie d'Ebola.

Il a affirmé avoir oeuvré sans relâche, avec ses équipes, pour la stabilisation de la région, tout en reconnaissant la complexité du contexte sécuritaire en Ituri. Avant de quitter ses fonctions, il a souhaité plein succès à son successeur, appelé à poursuivre cette mission délicate.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le défi prioritaire : restaurer la sécurité

Prenant la parole, le nouveau gouverneur militaire, le général Gaby Mulumba Kasongo, a salué le travail accompli par son prédécesseur. Toutefois, l'ampleur des défis à relever reste considérable.

Le général Mulumba s'est engagé à capitaliser sur les acquis existants afin de poursuivre la restauration de la paix, la consolidation de l'autorité de l'État et le développement de la province.

Il a rappelé qu'il entame sa mission avec des instructions fermes de la haute hiérarchie, mettant en priorité le rétablissement de la sécurité dans une province encore marquée par des violences récurrentes.

Cohésion sociale : un enjeu clé

Au-delà de la réponse militaire, le nouveau gouverneur devra également s'attaquer à un autre défi majeur : le renforcement de la cohésion sociale entre les différentes communautés de l'Ituri.

Les tensions intercommunautaires, souvent exacerbées par les conflits armés, continuent de fragiliser le tissu social. Le général Mulumba a ainsi insisté sur la nécessité de travailler au rapprochement des communautés comme condition essentielle à une paix durable.

En clôture de la cérémonie, les deux officiers généraux ont lancé un message commun de cohésion. Ils ont appelé à maintenir et renforcer les efforts engagés pour répondre aux attentes pressantes de la population iturienne, notamment en matière de sécurité, de stabilité et de développement durable.

L'entrée en fonction du général Gaby Mulumba ouvre donc une nouvelle phase pour l'Ituri, où la réussite dépendra de sa capacité à conjuguer réponse sécuritaire, dialogue communautaire et restauration effective de l'autorité de l'État.