Congo-Kinshasa: Haut-Uele - Les professionnels de la santé en arrêt de travail après le meurtre d'un infirmier dans un hôpital par un militaire

Le personnel soignant de la province du Haut-Uele observe, depuis lundi 15 juin, trois journées de protestation baptisées "hôpitaux en deuil". Ce mouvement de colère paralyse les structures sanitaires de la région, où seul un service minimum est assuré, pour dénoncer le meurtre de l'infirmier titulaire de l'hôpital secondaire de Mungbere, abattu samedi dernier par un militaire des forces armées de la RDC (FARDC).

Le drame s'est produit au sein même de l'établissement sanitaire. Selon des témoins, le militaire tentait d'interpeller un patient en plein traitement. C'est en voulant s'interposer pour s'enquérir de la situation et protéger son patient que le professionnel de santé a été mortellement touché par balle.

Colère dans la rue et mémorandum

Face à ce qu'ils qualifient de "goutte d'eau qui fait déborder le vase", les professionnels de la santé sont descendus dans la rue ce lundi.

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Faute d'avoir été reçus officiellement par l'autorité provinciale, les manifestants ont procédé à une lecture publique de leur mémorandum devant le siège du gouvernorat.

Ce document contient plusieurs exigences fermes face à l'insécurité grandissante qui cible le corps médical.

Le docteur Alexis Balikito, représentant de l'intersyndicale de la santé dans la région, résume les principales revendications des grévistes :« Nous exigeons l'établissement de toute la vérité sur les faits et la traduction des auteurs devant la justice, ainsi que la mise en place des mesures urgentes et effectives de sécurisation des structures sanitaires et du personnel de santé. Nous exigeons aussi le respect du code du CICR qui justifie l'absence d'armes à feu au sein des établissements de soins de santé, et enfin la prise en charge par le gouvernement provincial de la veuve et des orphelins de la victime ».

Cet arrêt de travail de trois jours est loin d'être un cas isolé. Pour l'intersyndicale, il illustre de manière flagrante la recrudescence de l'insécurité et des violences physiques auxquelles est confronté le personnel soignant dans la province du Haut-Uele.