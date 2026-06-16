Cameroun: Crise ou opportunité ? La chute vertigineuse du pétrole

"Les revenus pétroliers du Cameroun se contractent brutalement, mais le pays n'abandonne pas : il diversifie, il s'adapte, et il prépare son avenir au-delà des hydrocarbures."

Imaginez soudainement perdre 151 milliards de francs CFA en un an.

C'est exactement ce que le Cameroun vient de vivre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) vient de révéler ses chiffres 2025, et le tableau est cru : 364,58 milliards de FCFA reversés à l'État, contre 515 milliards l'année précédente. Une chute de 29 % qui aurait pu faire paniquer une nation.

Mais voilà. Le Cameroun ne panique pas.

Tandis que la production de brut s'effondre de 9,37 % pour atteindre 19,37 millions de barils, et que les gisements nationaux s'épuisent inéluctablement, quelque chose de fondamental est en train de se passer : le Cameroun est en train de muter. Pas d'urgence, pas d'improvisation. Une transformation stratégique.

C'est l'histoire de la résilience face à la fatalité. Et elle mérite d'être contée.

Le choc de la réalité

Les chiffres ne mentent jamais. En décembre 2025, la SNH a livré un diagnostic sans détours aux décideurs camerounais : la rente pétrolière n'est plus la poule aux oeufs d'or qu'elle semblait être.

364,58 milliards de FCFA. C'est moins qu'hier, moins que demain ne sera nécessaire pour financer les rêves de développement d'une nation de 28 millions d'habitants.

Mais regardez le contexte. Cette dégringolade ne sort pas de nulle part. La production nationale a chuté de 9,37 %, marquant la deuxième baisse consécutive après une hémorragie de 10,49 % entre 2023 et 2024. Les gisements camerounais, découverts dans les années 1970-1980, sont dans une phase d'épuisement naturel et inexorable.

C'est la loi immuable de l'or noir : ce qui remonte s'épuise.

Quand la crise devient laboratoire

En macro-économie, il existe un moment critique : celui où une nation réalise que sa dépendance monoculture ne tiendra plus.

Pour le Cameroun, ce moment arrive tôt.

Au lieu de pleurer sur les revenus perdus, la capitale économique lance un message différent : c'est maintenant que nous devons nous transformer. Les experts ne cachent pas l'enjeu : la diversification budgétaire n'est plus une option, c'est un impératif.

Trois axes émergent :

1. Muscler la fiscalité interne

Le Cameroun doit doubler ses efforts de recouvrement fiscal, notamment dans le secteur tertiaire et les PME, un réservoir de revenus largement sous-exploité.

2. Redynamiser l'agro-industrie

Avec des terres fertiles, un climat diversifié et une main-d'oeuvre disponible, le Cameroun dispose de tous les atouts pour devenir un géant agroalimentaire régional.

3. Investir dans les infrastructures logistiques

Les ports, les routes, les chemins de fer : des équipements qui génèrent des revenus durables et attirent l'investissement privé.

Le test de la souveraineté économique

Ce qui se joue au Cameroun en 2025, c'est une question plus large : une nation africaine peut-elle sortir de la dépendance aux matières premières sans crise majeure ?

Les économistes regardent attentivement. Jusqu'à présent, la majorité des États africains producteurs de pétrole ont paniqué, accumulé les dettes externes, creusé les déficits. Quelques-uns ont choisi la voie de l'adaptation.

Le Cameroun semble vouloir emprunter cette deuxième voie.

Cela signifie : réorienter les investissements publics vers des secteurs porteurs, former les ressources humaines, créer un écosystème attractif pour les entrepreneurs locaux, négocier des partenariats régionaux stratégiques.

Les vrais enjeux et les vraies opportunités

Bien sûr, il y a des risques. La transition n'est jamais douce. Les revenus pétroliers, même déclinants, financent encore les fonctionnaires, les infrastructures, les programmes sociaux. Les réduire rapidement peut créer des tensions budgétaires.

Mais il y a aussi une fenêtre d'opportunité.

Contrairement à la Russie ou au Venezuela, qui se sont enfermées dans la dépendance, le Cameroun peut encore changer de trajectoire. Le pays dispose :

- D'une agriculture potentiellement très productrice (cacao, café, banane, huile de palme)

- D'une population jeune (60 % a moins de 25 ans)

- De ressources minières (notamment bauxite et or) encore peu exploitées

- D'une position géographique stratégique en Afrique centrale

- D'une base industrielle légère déjà existante

Les prochains chapitres

2026 sera décisif. Les décisions d'investissement prises maintenant détermineront si le Cameroun arrive à absorber le choc sans crise sociale, ou si les tensions budgétaires créent des ruptures politiques.

Ce qu'on peut affirmer : la rente pétrolière ne sauverait plus l'économie camerounaise même si elle ne s'effondrait pas. À 364 milliards de FCFA annuels, elle représente une fraction de plus en plus faible du PIB.

Le vrai pouvoir économique futur du Cameroun ne sera pas sous terre.

Il sera dans les champs, dans les usines, dans les ports, dans l'innovation, dans l'ingéniosité de ses 28 millions d'habitants.