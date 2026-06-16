Angola: Le chef de la diplomatie angolaise reçoit l'ancien ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a reçu lundi à Ottawa l'ancien ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies, Robert Fowler.

Selon un communiqué du ministère des Relations Extérieures (Mirex) parvenu le même jour à l'ANGOP, cette audience, d'une grande importance historique, a permis un échange de vues sur l'évolution des relations entre l'Angola et le Canada, ainsi que sur les efforts internationaux ayant contribué à la consolidation de la paix et de la stabilité en Angola.

Cette audience a eu lieu quelques mois après que l'ambassadeur Robert Fowler ait reçu la Médaille commémorative du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, décernée par le président angolais, João Lourenço, dans la catégorie « Paix et Développement ».

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Cette distinction lui a été remise le 9 juin à Ottawa par l'ambassadeur Mateus Barros José, consul général de l'Angola à Toronto, lors d'une cérémonie organisée dans les locaux d'Affaires mondiales Canada, ministère des Affaires étrangères du pays. La distinction décernée par le chef de l'État angolais reconnaît le rôle historique joué par Robert Fowler dans les efforts internationaux visant à mettre fin à la guerre civile en Angola.

En tant qu'ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies de 1995 à 2000, il a dirigé des enquêtes sur les violations des sanctions imposées à l'UNITA, produisant les célèbres « Rapports Fowler », documents qui ont contribué de manière significative à freiner le commerce illicite de diamants et d'armes qui alimentait le conflit armé.

Le travail de Robert Fowler est largement reconnu par la communauté internationale comme l'un des facteurs ayant contribué à créer les conditions propices à l'instauration de la paix en Angola, raison pour laquelle sa contribution demeure profondément appréciée par l'État angolais.

Lors de l'audience, le ministre Téte António a salué le dévouement et l'engagement de Robert Fowler en faveur de la défense du droit international et de la promotion de la paix en Angola, soulignant que la reconnaissance conférée par le président João Lourenço constitue un juste hommage à une personnalité qui a joué un rôle déterminant dans l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire contemporaine du pays.

À son tour, Robert Fowler a exprimé sa gratitude pour cette distinction et souligné les progrès accomplis par l'Angola ces dernières décennies, réitérant son admiration pour le peuple angolais et pour le chemin parcouru par le pays en matière de reconstruction, de développement et de reconnaissance internationale.

Cette rencontre revêtait une importance symbolique particulière, témoignant de la reconnaissance et de l'appréciation d'une amitié fondée sur des objectifs communs de paix, de stabilité et de coopération internationale, et réaffirmant l'engagement de l'Angola à préserver la mémoire de ceux qui ont contribué à l'édification d'une nation réconciliée et pacifique.