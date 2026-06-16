Angola: Le maïs en tête de la production à Gambos

Gambos ( — Le maïs a été la principale production agricole récoltée lors de la deuxième phase de la campagne agricole 2025/2026, en mai dernier, avec 12 000 des 16 861 tonnes de produits divers récoltées sur 31 000 hectares.

Lors de la présentation des résultats de la campagne, mardi dernier, le directeur municipal de l'agriculture, João Hiluco, a expliqué qu'outre le maïs, les agriculteurs avaient également produit des haricots, du sorgho, du millet, des arachides, des courges et des légumes, le tout dans le cadre d'une agriculture familiale.

Il a précisé que, parmi les résultats obtenus, le maïs a dominé la production avec environ 12 000 tonnes, dans le cadre d'une campagne impliquant 20 000 familles.

João Hiluco a jugé les résultats de la campagne positifs, soulignant que la production avait dépassé celle de la saison précédente, qui s'élevait à un peu plus de 13 000 tonnes de produits divers.

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Selon la source, ces résultats sont dus à la disponibilité des ressources et intrants agricoles grâce aux programmes gouvernementaux, à l'engagement des agriculteurs et à des précipitations régulières pendant une grande partie de la saison.

Toutefois, il est reconnu que les fortes pluies enregistrées en fin de saison ont causé quelques dégâts, sans toutefois compromettre significativement le bilan global de la production.

Les préparatifs pour la prochaine saison sont déjà en cours, avec l'évaluation des besoins en intrants, les producteurs étant incités à accroître les surfaces cultivées et à diversifier leurs cultures, afin de renforcer la sécurité alimentaire et de lutter contre la pauvreté dans les communautés rurales.