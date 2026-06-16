Afrique: L'ONU propose une coordination internationale renforcée pour la paix au pays

15 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AFL/ART/SB

Luanda — Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la République démocratique du Congo (RDC), James Swan, a proposé lundi à Luanda une coordination renforcée entre les efforts diplomatiques africains et internationaux afin de garantir une paix durable dans l'est du pays.

S'adressant à la presse après avoir été reçu par le Président de la République, João Lourenço, le représentant onusien a remercié les autorités angolaises pour leur accueil, saluant le rôle joué par l'Angola dans les processus de médiation et de stabilisation dans la région des Grands Lacs.

Selon James Swan, sa visite à Luanda s'inscrit dans le cadre d'une série de consultations régionales avec les partenaires africains impliqués dans les processus de paix en cours en RDC et dans la mise en oeuvre du mandat de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Le diplomate a révélé avoir rencontré ces derniers jours des médiateurs africains et des représentants de l'Union africaine, dans le cadre des efforts visant à rétablir la stabilité dans l'est du Congo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le chef de la MONUSCO, les discussions de Luanda ont mis en lumière la nécessité d'harmoniser les processus de paix menés par Washington, Doha et l'Union africaine, en vue de consolider la sécurité et la stabilité en RDC.

James Swan a également réaffirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir la mise en oeuvre, le suivi et la vérification des accords de cessez-le-feu, conformément à la résolution 2808/2025 du Conseil de sécurité.

Il a par ailleurs souligné le rôle du Mécanisme conjoint élargi de vérification, indiquant que la MONUSCO continue d'apporter un soutien technique et opérationnel aux activités de l'organisation.

À cette occasion, il a salué les efforts déployés par l'Angola ces dernières années en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité en République démocratique du Congo et, plus généralement, dans la région africaine.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.