Afrique: L'ONU propose une coordination internationale renforcée pour la paix au pays

Luanda — Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la République démocratique du Congo (RDC), James Swan, a proposé lundi à Luanda une coordination renforcée entre les efforts diplomatiques africains et internationaux afin de garantir une paix durable dans l'est du pays.

S'adressant à la presse après avoir été reçu par le Président de la République, João Lourenço, le représentant onusien a remercié les autorités angolaises pour leur accueil, saluant le rôle joué par l'Angola dans les processus de médiation et de stabilisation dans la région des Grands Lacs.

Selon James Swan, sa visite à Luanda s'inscrit dans le cadre d'une série de consultations régionales avec les partenaires africains impliqués dans les processus de paix en cours en RDC et dans la mise en oeuvre du mandat de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Le diplomate a révélé avoir rencontré ces derniers jours des médiateurs africains et des représentants de l'Union africaine, dans le cadre des efforts visant à rétablir la stabilité dans l'est du Congo.

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Selon le chef de la MONUSCO, les discussions de Luanda ont mis en lumière la nécessité d'harmoniser les processus de paix menés par Washington, Doha et l'Union africaine, en vue de consolider la sécurité et la stabilité en RDC.

James Swan a également réaffirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir la mise en oeuvre, le suivi et la vérification des accords de cessez-le-feu, conformément à la résolution 2808/2025 du Conseil de sécurité.

Il a par ailleurs souligné le rôle du Mécanisme conjoint élargi de vérification, indiquant que la MONUSCO continue d'apporter un soutien technique et opérationnel aux activités de l'organisation.

À cette occasion, il a salué les efforts déployés par l'Angola ces dernières années en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité en République démocratique du Congo et, plus généralement, dans la région africaine.