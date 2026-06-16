Angola: Des médiateurs de Justice saluent la contribution de lu pays au renforcement de l'AOMA

Luanda — Les dirigeants et membres l'Association des Médiateurs et Médiatrices Africains (AOMA, sigle en anglais) ont salué lundi (15) la contribution de la médiatrice sortante d'Angola, Florbela Rocha Araújo, au renforcement de l'organisation continentale, à l'occasion de la fin de son mandat.

Selon un communiqué de presse de l'institution transmis à l'ANGOP, cette reconnaissance a été exprimée lors d'une réunion extraordinaire du Comité exécutif de l'AOMA, tenue en format hybride, qui a examiné les questions de gouvernance et de succession à la tête de l'association, suite à la fin du mandat de Mme Rocha Araújo.

Dans une déclaration transmise par le Secrétaire général de l'AOMA, l'organisation a exprimé sa profonde gratitude à Florbela Rocha Araújo pour les services distingués, exemplaires et honorables qu'elle a rendus à l'association, à la communauté africaine des médiateurs et au continent en général.

Selon le document, durant son mandat, qui a débuté en mai 2021, l'AOMA a renforcé la coopération entre les institutions africaines de médiation et d'ombudsman, promu la solidarité institutionnelle, défendu les principes de responsabilité et de bonne gouvernance, et soutenu les travaux du Centre africain de recherche sur les médiateurs (AORC) en tant que plateforme continentale de recherche et de formation.

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« Son dévouement, sa sagesse, son humilité et son engagement indéfectible envers la mission et les objectifs de l'AOMA ont largement contribué à la croissance et à la visibilité continues de l'Association », indique le communiqué.

De son côté, l'Ombudsman de l'Ouganda et actuelle présidente de l'AOMA, Anne Muhairwe, a salué le leadership de Florbela Rocha Araújo, soulignant qu'il restera dans les mémoires pour sa capacité à résoudre les défis institutionnels et à promouvoir l'unité parmi les membres de l'organisation.

Pour le directeur de la communication et des échanges du Bureau du Médiateur du Burundi, Rukumbi Juma, l'association a fait preuve d'un grand dynamisme sous la direction de Florbela Rocha Araújo, notamment dans sa réponse aux défis rencontrés entre les citoyens et l'administration publique.

Dans son message d'adieu, Florbela Rocha Araújo a remercié toutes les personnes qui lui ont témoigné leur soutien et a salué la contribution des membres de l'association aux succès obtenus durant son mandat.

Elle a souligné en particulier le soutien de la secrétaire générale de l'AOMA et protectrice du peuple de Zambie, Caroline Sokoni, ainsi que le rôle joué par l'Institut international des médiateurs (IOI) et le Centre africain de recherche sur les médiateurs dans l'organisation de conférences et de sessions de formation.

Florbela Araújo a également mentionné que les réunions du Comité exécutif et de l'Assemblée générale avaient permis un meilleur partage d'expériences et de connaissances entre les différents pays membres, dont le Botswana, le Nigéria, la Zambie et l'Afrique du Sud.

À cette occasion, elle a souhaité plein succès au président sortant et aux vice-présidents nouvellement élus, les encourageant à poursuivre le travail entrepris pour renforcer les institutions de défense des droits des citoyens en Afrique.

« Mes fonctions prendront fin, mais je continuerai à défendre les droits, les libertés et les garanties des citoyens, car cette mission est profondément ancrée en moi », a-t-elle déclaré.

Conformément aux statuts de l'AOMA, la fin du mandat de Florbela Rocha Araújo en tant que médiatrice de justice de l'Angola marque également la fin de ses fonctions de présidente de l'association. Ce poste sera occupé par le premier vice-président, conformément à l'article 9 des statuts, jusqu'à la conclusion des procédures de succession prévues par les statuts.

En sa qualité de médiatrice par intérim du Burundi, Aimée Kanyana a été nommée première vice-présidente de l'Association des médiateurs et ombudsmans africains (AOMA), tandis que la médiatrice de la République du Togo, Awa Nana-Daboya, a été élue deuxième vice-présidente de cette organisation continentale.