Angola: La ministre de la Santé réaffirme son engagement envers la formation spécialisée

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a réaffirmé lundi à Luanda que l'investissement dans la formation spécialisée des professionnels du secteur constitue une étape décisive vers la construction d'un système national de soins médicaux d'urgence moderne et efficace, capable de relever les défis actuels.

Alors que des formations aux soins avancés et au renforcement des capacités du personnel des équipes de transport ambulancier sont en cours, la ministre a déclaré que l'amélioration des soins pré-hospitaliers figure parmi les grandes priorités de l'Exécutif dans le cadre du renforcement du système national de santé (SNS), selon une note transmise à l'ANGOP.

Elle a expliqué que le Gouvernement investit dans la qualification continue du personnel car il est convaincu que des professionnels mieux préparés se traduiront par des services plus efficaces, une sécurité clinique accrue et de meilleurs résultats pour les usagers.

Silvia Lutucuta a souligné que chaque professionnel formé représente un gain direct en termes de capacité à sauver des vies, à réduire les complications et à garantir une intervention rapide et sûre en cas d'urgence.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour la ministre de la Santé, la formation continue est un pilier stratégique essentiel à la réalisation de la couverture sanitaire universelle dans le pays, renforçant la qualité des soins et permettant aux services de mieux répondre aux besoins réels des populations.

S'exprimant lundi à l'ouverture du programme de formation aux soins avancés de réanimation (SAV) et de la formation des ambulanciers, le coordinateur et responsable technique du projet de formation des ressources humaines pour la santé, Job Monteiro, a souligné que cette formation intègre des composantes fondamentales pour le développement des services d'urgence du pays, telles que les soins de base et avancés et le transport des patients en état critique.

Il a indiqué que l'objectif est que les participants diffusent leurs connaissances et contribuent ainsi à l'amélioration des normes de soins pré-hospitaliers dans tout le pays.

Le responsable a précisé que l'objectif est de créer un réseau de professionnels toujours plus compétents pour intervenir efficacement, rapidement et en toute sécurité en cas d'urgence médicale.

Il a insisté sur le rôle crucial de la qualification continue des techniciens pour renforcer les services de santé et améliorer les indicateurs de qualité des soins, afin de répondre plus efficacement aux défis posés par les urgences médicales modernes.

Le programme se déroulera du 15 juin au 17 juillet 2026 et vise à former 96 professionnels : 48 en réanimation cardio-respiratoire avancée et 48 en tant que membres d'équipage de transport ambulancier.

Cette formation s'adresse principalement aux médecins, infirmiers, ambulanciers et à tous ceux qui interviennent directement auprès des patients en état critique.

Le programme combine des cours théoriques, des ateliers pratiques, des démonstrations techniques, des mises en situation réalistes, des simulations cliniques et des évaluations des compétences pratiques, l'évaluation primaire et secondaire du patient en état critique, la prise en charge avancée des voies aériennes, la ventilation et l'oxygénothérapie, ainsi que la surveillance clinique.

Parmi les thèmes abordés figurent la réanimation cardio-pulmonaire avancée, les urgences cardiovasculaires, respiratoires et neurologiques, l'état de choc, l'instabilité hémodynamique et le travail d'équipe en situation d'urgence, l'organisation du transport médical, la préparation et la stabilisation du patient au transport, la surveillance pendant le transport, les urgences néonatales et pédiatriques, la sécurité opérationnelle et la gestion des incidents.