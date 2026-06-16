Angola: Luanda accueille le Festival des Vins du Portugal avec 47 Producteurs

16 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ANM/CS/SB

Luanda — La capitale angolaise accueille jeudi (18), une nouvelle édition du Festival des Vins du Portugal, qui réunira 47 producteurs portugais, une initiative visant à renforcer les relations commerciales et culturelles entre l'Angola et le Portugal.

Selon un communiqué de presse de l'organisation, transmis à l'ANGOP ce mardi, l'événement constitue l'une des principales plateformes de promotion des vins portugais sur le marché angolais, rassemblant des importateurs, des distributeurs, des professionnels du secteur, la presse spécialisée et des consommateurs.

Cette édition mettra à l'honneur des représentants de différentes régions viticoles portugaises, qui présenteront une large sélection de vins, permettant aux visiteurs de découvrir diverses marques et d'établir un contact direct avec les producteurs.

Le document précise que le programme comprend une session exclusive réservée aux professionnels du secteur, visant à créer des opportunités d'affaires, à partager des expériences et à renforcer les réseaux, suivie d'une période ouverte au public pour la dégustation et la découverte de nouveaux produits.

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L'organisation souligne que le festival constitue une vitrine importante pour la promotion de la qualité et de la diversité des vins portugais, contribuant ainsi au renforcement des relations économiques entre les deux pays.

Selon la note, l'Angola continue de se positionner parmi les marchés stratégiques pour l'internationalisation des vins portugais, cet événement représentant une occasion privilégiée de consolider la présence des marques portugaises dans le pays et d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement et de coopération commerciale.

L'organisation du Festival des Vins du Portugal s'inscrit dans la stratégie de promotion externe du secteur vitivinicole portugais, qui vise à accroître la présence de ses produits sur les marchés prioritaires, notamment en Angola, l'une des principales destinations des vins portugais en Afrique.

Lire l'article original sur ANGOP.

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