Angola: Le pétrole brut Brent s'établit à 83,79 dollars le baril

16 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/SB

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, pour livraison en août, a débuté ce mardi sur le marché à terme de Londres à 83,79 dollars, après avoir clôturé la séance précédente à 83,17 dollars.

Depuis lundi, le prix du pétrole est à son plus bas niveau depuis le 4 mars, suite à l'accord préliminaire conclu lundi entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit et rouvrir le détroit d'Ormuz, annulant ainsi la quasi-totalité des gains obtenus grâce aux combats.

Cet accord a modifié les prévisions concernant l'approvisionnement mondial en pétrole.

Malgré ces signes encourageants, les experts préviennent que le rétablissement de l'approvisionnement ne sera pas immédiat, le conflit ayant interrompu la production de plus de 14 millions de barils par jour, soit environ 14 % de la demande mondiale.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que le retour de la production et du raffinage du pétrole aux niveaux d'avant-guerre prendra des semaines, des mois, voire des années en raison des infrastructures endommagées.

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