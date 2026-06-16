Angola: Le marché du tourisme angolais se dote d'un nouveau guide pour dynamiser les investissements

Luanda — Un ouvrage intitulé "Guia do Investidor no Turismo Angolano" (Guide de l'investisseur pour le tourisme angolais), lancé lundi à Luanda, vise à faciliter l'accès à l'information pour les investisseurs nationaux et étrangers souhaitant développer leurs activités dans le pays.

L'auteure, l'Angolaise Lukeni da Conceição Araújo, a reconnu dans une déclaration à la presse que le tourisme en Angola est encore en développement, mais que des signes positifs se font jour.

Elle a ajouté que la réduction des formalités administratives et la mise à disposition d'informations structurées pourraient contribuer à concrétiser les projets en investissements.

L'auteure a souligné les améliorations constatées ces dernières années dans le climat des affaires angolais, notamment les initiatives de simplification administrative, comme autant de facteurs susceptibles d'attirer davantage d'investissements.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, le président du conseil d'administration de l'Agence angolaise pour l'investissement privé et la promotion des exportations (AIPEX), Arlindo das Chagas Rangel, a souligné que l'approche pragmatique présentée dans l'ouvrage est essentielle, car dans le tourisme, comme dans la plupart des secteurs, l'enthousiasme, la prévisibilité et la viabilité des projets sont indispensables.

Il a insisté sur l'opportunité de cet ouvrage, fruit des besoins du secteur, car le tourisme est un atout stratégique qui crée des emplois, dynamise les économies locales et valorise le patrimoine culturel, « mais c'est aussi un secteur sensible, qui repose sur la confiance, des modèles de financement adaptés et le respect des communautés locales ».

Tiré à mille exemplaires pour un premier tirage et proposé au prix de 21 000 kwanzas, cet ouvrage est le fruit de l'expérience professionnelle de son auteure, qui cumule près de quinze années d'expérience dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme et de l'administration publique.

Tout au long de sa carrière, elle a occupé des postes dans des établissements hôteliers, des centres de formation professionnelle et des organismes publics liés au tourisme, notamment des fonctions de direction et de conseil auprès d'institutions gouvernementales.