Afrique: Le pays accueille la 3e Semaine africaine de l'économie bleue

Luanda — La capitale angolaise, Luanda, accueillera du 22 au 25 juillet la 3e édition de la Semaine africaine de l'économie bleue (ABEW 2026), un événement visant à promouvoir le développement durable de toutes les ressources marines et côtières africaines.

Les préparatifs de cet événement ont été abordés lundi à Addis-Abeba (Éthiopie), lors d'une réunion de travail entre la ministre angolaise de la Pêche et des Ressources marines, Carmen dos Santos, et le commissaire à l'Agriculture, au Développement rural, à l'Économie bleue et à l'Environnement durable de la Commission de l'Union africaine (ARBE), Moses Vilakati.

L'initiative continentale, selon une note de l'ambassade d'Angola en Éthiopie, se déroulera sous le thème « De la stratégie à l'action : un leadership politique pour la transformation de l'économie bleue africaine » et s'inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Cet événement, co-organisé par le gouvernement angolais et l'Union africaine, comprendra des panels technico-scientifiques, des forums d'investissement et une session ministérielle de haut niveau.

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Les décideurs débattront de secteurs essentiels tels que la pêche et l'aquaculture durables, le tourisme côtier, le transport maritime, la modernisation des ports, le développement des énergies renouvelables en mer, la recherche scientifique et la protection urgente des écosystèmes aquatiques.

La création de solutions de financement innovantes pour les infrastructures modernes, la conservation de l'environnement, la lutte concertée contre la pêche illégale et la protection des communautés côtières face au changement climatique figurent également parmi les sujets abordés.

Le communiqué souligne que l'ABEW 2026 se positionne comme l'épicentre de la diplomatie maritime sur le continent, réunissant les dirigeants politiques afin d'harmoniser les règles de gouvernance des océans.

L'objectif principal sera de renforcer les liens interétatiques et de partager des données scientifiques essentielles afin de dynamiser le commerce maritime et de tirer pleinement parti des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Cet événement permettra également de rapprocher le secteur public des grandes institutions financières internationales, facilitant ainsi l'entrée de nouveaux capitaux privés en Afrique et la création d'emplois décents dans l'économie bleue, avec un accent particulier sur l'intégration des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur locales.

Pour l'Angola, conclut le document, l'organisation de cette rencontre représente une opportunité stratégique majeure pour valoriser son potentiel maritime et accélérer la diversification de son économie nationale.