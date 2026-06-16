Angola: La Région judiciaire Nord promet de renforcer la lutte contre l'exploitation minière aurifère illégale

Uíge ( — Le nouveau coordinateur de la Région judiciaire Nord, le procureur général adjoint Arlindo Júlio Francisco, a déclaré lundi dans la province d'Uíge qu'il s'engageait à renforcer la lutte contre la contrebande de carburant, l'exploitation minière aurifère illégale et l'extraction illégale d'autres ressources dans la région.

Après avoir été présenté au Gouvernorat d'Uíge et aux institutions de la justice, de la défense et de la sécurité, le successeur du magistrat Astrogildo João Pedro Culolo a promis de poursuivre la lutte contre les différents défis généraux de la région et les défis spécifiques à chaque province.

Pour la province d'Uíge, où il travaille encore ce mardi, il a indiqué que la contrebande de carburant et l'exploitation minière aurifère illégale étaient les infractions qui exigeaient le plus d'attention de la part de l'institution qu'il dirige.

Le coordonnateur de la région judiciaire Nord rencontrera les techniciens et employés du Régime général du Bureau du Procureur Général de la République à Uíge, ainsi que les magistrats du Parquet du Forum commun et militaire.

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La région judiciaire Nord comprend les provinces d'Uíge, de Zaire, de Bengo, de Cabinda, de Cuanza Norte et de Malanje.