Angola: Moxico Leste institue un Comité des droits de l'homme

Cazombo ( — La province de Moxico Leste dispose désormais d'un Comité provincial des droits de l'homme, chargé de promouvoir, de défendre et de veiller au respect des droits fondamentaux des citoyens.

L'investiture des membres du Comité, coordonnée par le Délégué provincial à la Justice et aux Droits de l'homme, Emiliano Zaila, a officialisé l'institutionnalisation de cet organe provincial, créé en 2024 dans le cadre de la Nouvelle Division politico-administrative, la cérémonie ayant été présidée par le Gouverneur de Moxico Leste, Crispiniano Dos Santos.

À cette occasion, le Gouverneur Crispiniano Dos Santos a appelé à la responsabilité et au sens du devoir, soulignant que la protection des droits de l'homme demeure une priorité pour l'action gouvernementale.

Il a réaffirmé le soutien du Gouvernement aux initiatives du Comité, visant à renforcer la citoyenneté et la justice sociale à Moxico Leste.

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Le coordinateur du Comité à Moxico Leste, Emiliano Zaila, a déclaré que l'institutionnalisation de cet organe permettra à l'État de se rapprocher des communautés afin de garantir le respect des lois et les politiques inclusives.

Il a expliqué que le Comité servira de canal de signalement pour les violations des droits fondamentaux des citoyens, facilitant ainsi l'intervention rapide des instances compétentes pour leur résolution.

Il a ajouté que cette mesure représente une étape importante vers la promotion de la justice et de l'inclusion juridique, permettant à tous les citoyens, quelle que soit leur situation, d'avoir un accès égal aux droits fondamentaux.

Le Comité des droits de l'homme fonctionne avec une commission multisectorielle, intégrant des représentants de la Police nationale, du Bureau du Procureur Général de la République, de la société civile, des journalistes, des autorités traditionnelles et religieuses, des services de santé et d'autres institutions, qui interviennent en fonction de la nature de chaque situation analysée.

Le Comité des droits de l'homme est une structure institutionnelle liée à la mise en oeuvre de la Stratégie nationale des droits de l'homme de l'Angola, coordonnée par le ministère de la Justice et des Droits de l'homme.