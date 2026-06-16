Angola: Le Ministère du Tourisme forme des agents à Benguela

Benguela ( — Plus de 200 guides touristiques et techniciens d'accueil participent, depuis lundi, à une formation à Benguela, dans le cadre du projet « Capacita Turismo 2025/27 », visant à améliorer la qualité des services offerts, l'efficacité de la gestion et la professionnalisation du secteur.

Cette initiative du Ministère du Tourisme s'adresse également aux techniciens d'institutions telles que le Service des migrations et Etrangers (SME), l'Administration générale des impôts (AGT) et la Police nationale.

Selon le directeur national de la formation et de l'entrepreneuriat au sein du Ministère du Tourisme, Afonso Henriques Vita, ce programme de formation a pour objectif d'enrichir les connaissances de ces professionnels, de renforcer leurs compétences techniques et de contribuer à l'amélioration de leurs performances professionnelles.

« Ce projet vise à améliorer la qualité des services offerts dans les établissements touristiques du pays, ainsi qu'à promouvoir et consolider une culture de l'hospitalité au sein de la société angolaise », a-t-il expliqué.

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Le responsable a révélé que la formation de 15 jours comprendra une partie théorique et une partie pratique, dispensées par des spécialistes du ministère du Tourisme avec le soutien de professionnels locaux, permettant ainsi une meilleure connaissance du secteur dans la province.

Approuvé en juillet 2025, le programme « Capacita Turismo 2025/27 » a déjà formé et valorisé plus de 1 100 techniciens en 2026, notamment des agents des provinces de Malanje, Icolo e Bengo, Luanda, Namibe et Huíla, a-t-il précisé.

Il a rappelé que la province de Benguela est le deuxième marché touristique du pays en termes de nombre d'établissements et de capacité d'accueil, après Luanda.

Dans son discours, le directeur provincial du Tourisme, Pascoal Luís, a déclaré que, dans un contexte mondial marqué par la compétitivité des destinations touristiques, l'hospitalité n'est plus une simple formalité, mais un indicateur clé de la qualité institutionnelle, de l'hospitalité territoriale et de l'image du pays.

Selon le responsable, le tourisme moderne ne repose pas uniquement sur des infrastructures adéquates et des ressources naturelles attrayantes, mais aussi sur des professionnels qualifiés, prêts à fournir un service professionnel, humain et sûr, conforme aux plus hautes normes d'excellence internationales.

Il a également souligné le rôle déterminant des administrations locales et des forces de sécurité dans la qualité de l'expérience touristique.

« Ces institutions assurent l'orientation des visiteurs, la bonne gestion de l'information, le maintien de l'ordre public, la prévention des risques et la promotion d'un climat de confiance, indispensable au développement durable du tourisme », a-t-il déclaré.

Le responsable a ajouté que la qualité de l'accueil touristique reflète le niveau d'organisation de l'État, l'efficacité des institutions publiques, la culture citoyenne des communautés et la capacité collective à faire de chaque visiteur un ambassadeur potentiel du pays et de la province de Benguela en particulier.

« Le gouvernorat de Benguela développe d'importants projets visant à placer la province sur le devant de la scène nationale et internationale. Parmi ceux-ci figurent la revitalisation de l'aéroport international de Catumbela et le recensement des ressources et produits touristiques au niveau des différentes municipalités », a conclu le directeur.