Angola: Quatre membres d'une même famille tués lors d'un cambriolage à Cacuaco

Luanda — Quatre membres d'une même famille, originaires du quartier de Paraíso, dans la municipalité de Cacuaco, ont été tués lundi matin (15) lors d'un cambriolage à leur domicile.

Dans une déclaration à la Rádio Nacional de Angola, le porte-parole de la Police nationale (PN) à Luanda, Nestor Goubel, a indiqué que les victimes étaient une mère et ses trois enfants.

Selon la source, les membres de la famille dormaient lorsqu'ils ont été surpris par les cambrioleurs.

Après le crime, toujours selon Nestor Goubel, les corps ont été jetés dans une citerne d'eau d'environ 20 000 litres.

L'officier de la PN a précisé que l'enquête visant à identifier les auteurs présumés et à engager des poursuites judiciaires est en cours.