Angola: Quatre membres d'une même famille tués lors d'un cambriolage à Cacuaco

15 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par KAM/COF/ASS/SB

Luanda — Quatre membres d'une même famille, originaires du quartier de Paraíso, dans la municipalité de Cacuaco, ont été tués lundi matin (15) lors d'un cambriolage à leur domicile.

Dans une déclaration à la Rádio Nacional de Angola, le porte-parole de la Police nationale (PN) à Luanda, Nestor Goubel, a indiqué que les victimes étaient une mère et ses trois enfants.

Selon la source, les membres de la famille dormaient lorsqu'ils ont été surpris par les cambrioleurs.

Après le crime, toujours selon Nestor Goubel, les corps ont été jetés dans une citerne d'eau d'environ 20 000 litres.

L'officier de la PN a précisé que l'enquête visant à identifier les auteurs présumés et à engager des poursuites judiciaires est en cours.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.