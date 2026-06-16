Angola: Ambriz renforce les mesures de prévention contre le choléra

Caxito ( — L'administrateur municipal d'Ambriz, António Francisco Tingão Mateus, a assuré lundi à Caxito que les autorités locales maîtrisaient la situation liée au choléra, malgré la récente détection de cinq cas suspects et confirmés de la maladie dans certaines localités de la municipalité.

Dans une déclaration à la presse, l'administrateur a indiqué que les cas avaient été identifiés grâce à des tests effectués par le Bureau provincial de la santé, dans le cadre d'une action coordonnée entre les services de santé et l'administration municipale.

António Tingão Mateus a expliqué que les équipes médicales prenaient en charge les patients atteints et assuraient un suivi clinique des personnes déjà sorties de l'hôpital.

Parallèlement, une campagne de vaccination a été lancée afin de contenir la propagation de la maladie dans les zones touchées.

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Les localités de Manda-Fama, Incando et Kimuala, dans la commune de Tabi, sont les zones touchées par des épidémies de choléra et font actuellement l'objet d'une surveillance épidémiologique et de mesures sanitaires.

Selon l'administrateur, les centres de traitement du choléra sont opérationnels et les stocks de médicaments et autres ressources nécessaires ont été renforcés afin de garantir une réponse efficace aux cas recensés.

Le responsable a également souligné le travail de mobilisation communautaire mené en collaboration avec les présidents des comités de résidents et les autorités traditionnelles, à travers des conférences et des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et la prévention de la maladie.

« Les équipes techniques continuent de surveiller les localités touchées et les communautés voisines sur le terrain. Pour le moment, la situation est sous contrôle et nous restons vigilants afin de prévenir de nouveaux cas », a-t-il déclaré.

L'administrateur a appelé la population à respecter scrupuleusement les consignes des autorités sanitaires, notamment en ce qui concerne la consommation d'eau potable, le lavage fréquent des mains et la bonne conservation des aliments.