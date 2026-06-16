Angola: MASFAMU réaffirme son engagement envers les droits de l'enfant

Luanda — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme, Ana do Sacramento Neto, a réaffirmé ce mardi l'engagement de l'Exécutif angolais en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'enfant, défendant l'accès universel à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène comme conditions essentielles au bon développement de l'enfant.

S'exprimant à l'occasion de la Journée de l'enfant africain, le 16 juin, célébrée sous le thème « Santé : Accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour tous les enfants africains », la ministre a souligné que le thème choisi par l'Union africaine représente un engagement moral, social et humain envers l'avenir des enfants du continent.

Selon la ministre, parler d'eau, d'assainissement et d'hygiène, c'est parler de vie, de dignité, d'opportunités et d'avenir, car l'eau potable est un droit et non un privilège, tandis qu'un assainissement décent est un besoin fondamental pour tous les enfants.

Ana Paula do Sacramento Neto a souligné qu'investir dans l'eau et l'assainissement, c'est investir dans la santé des enfants, la réussite scolaire, l'égalité des sexes, la réduction de la pauvreté et le développement durable des nations africaines.

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La responsable a appelé les gouvernements, les organisations, les communautés et les citoyens à placer les enfants au coeur des politiques publiques, avertissant qu'une société qui ne protège pas ses enfants compromet son propre avenir.

À cette occasion, la ministre a réaffirmé l'engagement de l'Angola à mettre en oeuvre les 11 Engagements envers les enfants, instrument directeur des politiques publiques de protection de l'enfance, et à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec les autres pays africains afin d'assurer de meilleures conditions de vie aux enfants du continent.

De son côté, le directeur général de l'Institut national pour l'enfance, Carlos Kalesi, a reconnu que la situation des enfants en Angola demeure préoccupante, notamment en matière de violence, de travail des enfants, d'abandon parental et d'enfants des rues.

Selon le responsable, malgré les progrès accomplis, des milliers d'enfants continuent de voir leurs droits bafoués, ce qui exige une plus grande implication des familles, des églises, des écoles, des organisations de la société civile et des institutions publiques dans leur protection.

Carlos Kalesi a indiqué qu'en mai de cette année, plus de 20 000 cas de violence contre les enfants avaient été enregistrés en Angola, dont plusieurs cas d'abus sexuels, et a plaidé pour une mobilisation permanente de l'ensemble de la société afin d'améliorer la situation.

La célébration de la Journée des enfants africains dans la capitale du pays a rassemblé plus de 250 enfants des municipalités de Luanda et des représentants de diverses nationalités africaines résidant dans le pays, lors d'un événement marqué par des réflexions sur les défis et les opportunités de promotion des droits de l'enfant en Afrique.