Angola: Des spécialistes plaident pour des actions contre le déclin des colonies de phoques

Namibe — Des spécialistes et chercheurs en environnement ont plaidé, ce week-end, pour des mesures urgentes visant à enrayer le déclin des colonies de phoques dans la Baie des Tigres, dans la municipalité d'Iona, province de Namibe, une zone soumise à une forte pression de l'activité humaine.

L'alerte a été lancée à l'ANGOP sur place, lors d'une expédition scientifique dans la Baie des Tigres, réunissant des techniciens des ministères de l'Agriculture et des Forêts et des Pêches et Ressources marines, du Service national de contrôle des pêches, de l'Institut des Services vétérinaires (ISV), ainsi que des spécialistes de l'environnement et des agents de surveillance.

Selon les informations partagées par les experts de l'expédition, la situation est observée depuis 2015, avec une population estimée variant de plus de 30 000 à environ 8 000 individus, sur la base d'évaluations réalisées à l'aide de drones.

Le vétérinaire de l'organisation « Mundo Marinho », Luciano Reis, a indiqué qu'il a été constaté que le nombre d'animaux observés lors de la mission actuelle est nettement inférieur à celui enregistré l'année précédente.

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D'après les données préliminaires sur l'estimation des populations, de nombreuses phoques auraient abandonné leurs zones traditionnelles de reproduction et de repos, cherchant des espaces plus isolés pour échapper aux perturbations humaines constantes.

Il a estimé que l'impact anthropique (présence humaine) constitue actuellement la principale menace pour la stabilité des colonies.

« Le tourisme non contrôlé et certaines pratiques de pêche provoquent des changements comportementaux importants, poussant les animaux à migrer continuellement vers des zones plus retirées », a-t-il expliqué.

Il a précisé que des analyses ont été réalisées pour le dépistage du virus de la grippe aviaire H5N1, de la rage et de la brucellose, ainsi que des examens complémentaires d'hémogramme et de biochimie sanguine.

Les travaux ont également inclus la capture de trois oiseaux marins notamment deux cormorans et une grande mouette, qui ont fait l'objet de prélèvements pour des analyses épidémiologiques.

Selon le spécialiste, l'un des phoques observés présentait des signes cliniques compatibles avec une possible infection par le virus H5N1, une situation encore en cours d'investigation.

« La confirmation définitive ne sera possible qu'après la finalisation des analyses de laboratoire », a-t-il précisé.

Les résultats officiels des échantillons recueillis devraient être publiés dans les prochains jours par l'organisation concernée, sous la coordination de l'Institut des Services vétérinaires du ministère de l'Agriculture et des Forêts.