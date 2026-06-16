Angola: Le Gouvernement ambitionne de transformer le tourisme en actif finançable

Luanda — L'État angolais envisage de transformer le secteur du tourisme en un actif finançable et bancable, une dynamique qui devra être accompagnée par la société, dans le cadre de la diversification de l'économie, a déclaré ce mardi à Luanda le ministre du Tourisme, Márcio Daniel.

Dans une interview accordée à la Radio nationale d'Angola (RNA), en marge du sommet sur l'investissement et le développement économique sur le continent africain, dénommé Angola Investment Summit 2026, le responsable a indiqué que la diversification de l'économie angolaise passe également par le tourisme, ce qui exige une affirmation plus forte du secteur.

Márcio Daniel a affirmé que la tenue de cet événement en Angola constitue une preuve claire que le tourisme a pris un rôle stratégique dans la politique économique nationale et dans l'agenda de diversification.

Selon lui, l'Exécutif a déjà pris des mesures concrètes pour dynamiser le secteur, notamment l'approbation d'investissements publics estimés à environ 500 millions de dollars pour la mise en place d'infrastructures intégrées dans des zones à fort potentiel touristique.

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Il a également souligné la présence régulière de l'Angola dans les principales vitrines mondiales du tourisme, rappelant notamment l'accueil par le pays de l'une des plus grandes foires internationales du secteur, l'ITB, qui a permis de renforcer la visibilité internationale de l'Angola dans le tourisme mondial.

Parmi les projets prioritaires figurent la zone de Cabo Ledo, dans la province d'Icolo e Bengo, la baie de Quicombo à Cuanza-Sul, ainsi que les baies des Pipas, des Três Irmãos et de Tômbwa dans la province de Namibe.

« L'État crée les conditions de base, telles que l'énergie, l'eau, les télécommunications, les voiries et les plans d'aménagement du territoire, afin que le secteur privé puisse investir dans la construction d'hôtels, de restaurants et d'autres infrastructures touristiques », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, il a indiqué que le sommet réunira des investisseurs provenant des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite, du Qatar, de Bahreïn et du Royaume-Uni, entre autres marchés internationaux, intéressés par le développement de nouvelles destinations touristiques en Angola.

Il a également souligné que l'un des temps forts de la rencontre sera la formalisation de l'entrée du groupe TUI, considéré comme le plus grand groupe touristique mondial, sur le marché angolais. L'entreprise devrait signer un partenariat avec l'État pour la gestion d'une unité hôtelière.

Le ministre a estimé que l'arrivée de TUI constitue une étape importante pour le tourisme national, à l'image de son rôle dans le développement touristique de pays comme le Cap-Vert.

Márcio Daniel a également rappelé que l'Angola n'est plus une destination inconnue sur la scène touristique internationale, grâce à l'intensification des actions de promotion et à la participation à de grandes foires mondiales du secteur.

Malgré les progrès enregistrés, il a reconnu que la contribution du tourisme au produit intérieur brut (PIB) reste inférieure à la moyenne africaine.

Les données du dernier trimestre indiquent que le secteur représente actuellement 1,6 % du PIB national, avec pour objectif de dépasser 3 % d'ici la fin de 2027.