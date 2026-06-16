Angola: Le pays et la Chine projettent une nouvelle phase de leur coopération

Luanda — L'Angola et la Chine entendent poursuivre l'approfondissement de leur coopération économique et explorer de nouveaux domaines de partenariat, notamment l'intelligence artificielle, l'économie numérique et les énergies renouvelables, a déclaré ce lundi à Luanda l'ambassadeur du pays asiatique en Angola, Zhang Bin.

S'exprimant devant la presse à l'issue d'une audience accordée par le Président de la République, João Lourenço, le diplomate a indiqué que les deux parties ont abordé des questions d'intérêt commun, tout en procédant à une évaluation des résultats obtenus dans le cadre de la coopération bilatérale.

Selon Zhang Bin, les progrès enregistrés ces dernières années ont été passés en revue, en particulier dans les domaines économique et commercial, ainsi que les perspectives de renforcement des relations entre Luanda et Pékin.

Il a également précisé avoir examiné, avec le Chef de l'État angolais, les futures orientations de la coopération, assurant que la partie chinoise est disposée à travailler en étroite collaboration avec l'Angola afin de concrétiser les objectifs définis.

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Il a indiqué que les investissements chinois sont présents dans plusieurs secteurs de l'économie angolaise, notamment la production de matériaux de construction, le secteur immobilier, l'industrie agroalimentaire et textile, la construction de parcs industriels, la transformation minière, ainsi que la fabrication de composants pour véhicules et équipements électroniques.

Selon le diplomate, les deux pays partagent la volonté d'élargir et de diversifier leur coopération bilatérale, en identifiant de nouveaux pôles de croissance liés à l'innovation technologique, avec un accent particulier sur l'intelligence artificielle, l'économie numérique et les nouvelles sources d'énergie.

Le responsable s'est dit satisfait de l'audience accordée par le Président João Lourenço, réitérant l'engagement de la Chine à continuer de renforcer le partenariat stratégique avec l'Angola.

Coopération en plein expansion

Les relations de coopération entre l'Angola et la Chine poursuivent une trajectoire ascendante, le commerce bilatéral ayant atteint environ 20 milliards de dollars américains en 2025 et le stock cumulé des investissements chinois dans le pays dépassant 27 milliards de dollars, consolidant ainsi l'un des partenariats stratégiques les plus importants de l'Angola.

Des données récentes indiquent que la Chine demeure le principal partenaire commercial de l'Angola et la première destination de ses exportations, absorbant près de 47 % des ventes extérieures, principalement constituées de pétrole brut.

Les investissements chinois sont répartis dans divers secteurs de l'économie nationale, notamment la construction civile, l'énergie, l'industrie manufacturière, les mines, l'agriculture et l'immobilier.

L'Angola est également considéré comme le deuxième plus important partenaire commercial de la Chine en Afrique, ce qui renforce l'importance stratégique de cette coopération bilatérale.

Sur le plan politique, les relations ont connu un nouvel élan en mars 2024, lorsque les Présidents João Lourenço et Xi Jinping ont élevé les liens bilatéraux au rang de Partenariat stratégique de coopération globale, l'un des plus hauts niveaux diplomatiques établis par Pékin.

Au-delà des secteurs traditionnels, Luanda et Pékin ont identifié de nouveaux domaines de coopération, notamment l'intelligence artificielle, l'économie numérique, les énergies renouvelables, la production industrielle, la transformation minière ainsi que la fabrication de composants électroniques et automobiles.

La présence chinoise en Angola est particulièrement visible dans les secteurs de la construction de routes et de ponts, du logement et de l'urbanisation, de l'énergie électrique, du pétrole et du gaz, des télécommunications, de l'agriculture, des mines et du développement de parcs industriels.

Sur le plan financier, la Chine demeure l'un des principaux créanciers de l'Angola. Ces dernières années, les deux pays ont renégocié les conditions de remboursement de la dette, contribuant à réduire la pression sur les finances publiques angolaises.

La diversification de la coopération économique et l'orientation vers des secteurs à forte valeur technologique sont considérées par les deux parties comme les principaux axes d'une nouvelle phase du partenariat stratégique sino-angolais.