Angola: Une expédition scientifique marque des phoques et des oiseaux pour un meilleur contrôle

16 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ANM/VIC/BS

Namibe — Dix-neuf phoques et trois oiseaux marins ont été marqués, ce week-end, à l'aide de « tags » d'identification numérotés au niveau international, lors d'une expédition scientifique menée dans la Baie des Tigres, dans la municipalité d'Iona, province de Namibe, par des experts angolais.

Sur place, l'ANGOP a appris que cette procédure permet de suivre les mouvements migratoires des animaux vers les pays voisins, facilitant la surveillance des populations, l'échange d'informations scientifiques et la mise en oeuvre de stratégies de conservation plus efficaces.

Selon le directeur du Département scientifique de l'Institut des Services vétérinaires, Nito Caputo, les dispositifs installés fonctionnent comme une sorte de carte d'identité des animaux, permettant aux chercheurs de suivre leurs déplacements et d'identifier les zones d'alimentation, de reproduction et de repos.

Il a ajouté qu'il s'agit d'un outil stratégique visant à renforcer la coopération scientifique régionale et internationale en matière de conservation marine, tout en permettant de mieux comprendre la dynamique des populations des espèces concernées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a rappelé qu'en plus des 19 mammifères marins, les trois oiseaux marqués comprenaient deux cormorans et une grande mouette, précisant que l'équipe a dû surmonter de nombreux obstacles pour atteindre l'une des zones côtières les plus reculées du pays.

La mission avait pour objectif principal d'assurer la surveillance épidémiologique des phoques et des oiseaux marins, de réaliser un recensement des populations présentes dans la région, de collecter des échantillons biologiques pour analyses en laboratoire et d'évaluer l'état de santé actuel des colonies restantes.

L'expédition scientifique dans la Baie des Tigres a réuni des techniciens des ministères de l'Agriculture et des Forêts et des Pêches et Ressources marines, du Service national de contrôle des pêches, de l'Institut des Services vétérinaires (ISV), ainsi que des spécialistes de l'environnement et des agents de contrôle.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.