Angola: Une expédition scientifique marque des phoques et des oiseaux pour un meilleur contrôle

Namibe — Dix-neuf phoques et trois oiseaux marins ont été marqués, ce week-end, à l'aide de « tags » d'identification numérotés au niveau international, lors d'une expédition scientifique menée dans la Baie des Tigres, dans la municipalité d'Iona, province de Namibe, par des experts angolais.

Sur place, l'ANGOP a appris que cette procédure permet de suivre les mouvements migratoires des animaux vers les pays voisins, facilitant la surveillance des populations, l'échange d'informations scientifiques et la mise en oeuvre de stratégies de conservation plus efficaces.

Selon le directeur du Département scientifique de l'Institut des Services vétérinaires, Nito Caputo, les dispositifs installés fonctionnent comme une sorte de carte d'identité des animaux, permettant aux chercheurs de suivre leurs déplacements et d'identifier les zones d'alimentation, de reproduction et de repos.

Il a ajouté qu'il s'agit d'un outil stratégique visant à renforcer la coopération scientifique régionale et internationale en matière de conservation marine, tout en permettant de mieux comprendre la dynamique des populations des espèces concernées.

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Il a rappelé qu'en plus des 19 mammifères marins, les trois oiseaux marqués comprenaient deux cormorans et une grande mouette, précisant que l'équipe a dû surmonter de nombreux obstacles pour atteindre l'une des zones côtières les plus reculées du pays.

La mission avait pour objectif principal d'assurer la surveillance épidémiologique des phoques et des oiseaux marins, de réaliser un recensement des populations présentes dans la région, de collecter des échantillons biologiques pour analyses en laboratoire et d'évaluer l'état de santé actuel des colonies restantes.

L'expédition scientifique dans la Baie des Tigres a réuni des techniciens des ministères de l'Agriculture et des Forêts et des Pêches et Ressources marines, du Service national de contrôle des pêches, de l'Institut des Services vétérinaires (ISV), ainsi que des spécialistes de l'environnement et des agents de contrôle.