Afrique: Coupe du Monde 2026 - Hervé Renard nommé sélectionneur de la Tunisie

16 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/SB

Luanda — Le Français Hervé Renard a été choisi pour diriger l'équipe nationale tunisienne dans le groupe F de la Coupe du Monde de la FIFA, en remplacement de Sabri Lamouchi, limogé lundi.

Renard possède une vaste expérience à la tête d'équipes nationales africaines, notamment l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Maroc et la Zambie, avec laquelle il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2012, un exploit qu'il a réitéré en 2015 avec la Côte d'Ivoire.

Lors de la Coupe du Monde 2022, organisée au Qatar, Hervé Renard a entraîné l'Arabie saoudite, qui a remporté son premier match contre l'Argentine (2-1), une compétition dont l'équipe de Messi a ensuite remporté le titre.

Outre ses expériences en sélection, le sélectionneur a également entraîné Lille, en France, ainsi que d'autres clubs de moindre envergure.

La Tunisie affrontera le Japon dimanche en deuxième journée, après le match nul (2-2) entre le Japon et les Pays-Bas lors de la première journée.

1re Suède - 3

2e Pays-Bas - 1

3e Japon - 1

4e Tunisie - 0

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