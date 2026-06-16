Afrique: Coupe du Monde 2026 - Le Sénégal et la France au centre des attentions de la 6e journée

Luanda — Les sélections du Sénégal et de la France s'affrontent ce mardi lors de la première journée du groupe I de la Coupe du monde de football 2026, dans le match phare de la sixième journée de la compétition, au MetLife Stadium dans le New Jersey, aux États-Unis.

Cette rencontre figure parmi les plus attendues par les amateurs de football, en particulier ceux des deux sélections à ce stade initial du tournoi. Elle constitue une réédition du match d'ouverture de la Coupe du monde 2002, organisée conjointement par le Japon et la Corée du Sud, remporté par les Sénégalais 1-0, alors que la France était championne en titre.

Pour ce match prévu à 20h00 (heure d'Angola), les Français partent une nouvelle fois favoris, notamment en raison de leur position dans le classement FIFA, où ils occupent la 3e place, tandis que le Sénégal, 14e mondial, figure parmi les meilleures sélections africaines.

La rencontre oppose deux équipes aux profils différents mais animées par la même ambition : la qualification pour les seizièmes de finale.

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L'attention sera notamment portée sur des joueurs comme Sadio Mané, principale star des « Lions de la Teranga », le capitaine Kalidou Koulibaly et le gardien expérimenté Édouard Mendy côté sénégalais, ainsi que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé du côté français, deux des attaquants les plus redoutés du football mondial.

Les Sénégalais tenteront de rééditer l'exploit de 2002, victoire qui avait ouvert la voie à leur parcours historique jusqu'aux quarts de finale, leur meilleure performance en Coupe du monde à ce jour. Papa Bouba Diop avait inscrit l'unique but de cette rencontre.

Dans le même groupe, la Norvège et l'Irak s'affrontent trois heures plus tard à Boston.

Dans la nuit précédente, l'Iran et la Nouvelle-Zélande ont fait match nul 2-2, clôturant la première journée du groupe G, ouverte lundi avec un autre nul (1-1) entre l'Égypte et la Belgique.