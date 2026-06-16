Angola: La vice-présidente de la République met à jour son registre électoral

16 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FMA/MC/BS

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a procédé ce mardi à Luanda à la mise à jour de son registre électoral, à l'administration municipale de Rangel, dans le cadre du processus préparatoire des élections générales de 2027.

Pour effectuer cette opération, la responsable gouvernementale a présenté sa carte d'identité aux opérateurs des guichets uniques de service public (BUAP), structures chargées de la mise à jour du registre électoral à travers tout le pays.

Le processus national de mise à jour du registre électoral a débuté lundi (15) et se poursuivra jusqu'au 31 mars 2027, dans le but de préparer le scrutin de l'année suivante.

La priorité a été donnée au Président de la République, João Lourenço, et à la première dame, Ana Dias Lourenço, lors d'un acte réalisé à l'Administration municipale d'Ingombota, au cours duquel ils ont présenté leurs cartes d'identité aux opérateurs des BUAP.

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Selon les données officielles, l'Exécutif angolais prévoit de couvrir plus de 16 millions de citoyens âgés de plus de 18 ans, résidant dans le pays et à l'étranger, sur un univers estimé à environ 16,7 millions d'électeurs.

La mise à jour est effectuée à travers le système de « preuve de vie », un mécanisme destiné à confirmer l'existence physique des citoyens et à actualiser leurs données dans le fichier électoral.

Le processus se déroule dans les BUAP installés dans les administrations municipales et communales, ainsi que dans les missions diplomatiques et consulaires angolaises à l'étranger.

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