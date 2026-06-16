Afrique: Coupe du monde 2026 - L'entraîneur de la Tunisie limogé après une lourde défaite (1-5)

Luanda — La Fédération tunisienne de football a limogé le sélectionneur Sabri Lamouchi à la suite de la lourde défaite concédée par la Tunisie (1-5) face à la Suède lors de la première journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

Âgé de 54 ans, l'entraîneur français avait pris ses fonctions en début d'année et n'a enregistré qu'une seule victoire en cinq rencontres.

La défaite subie dans la nuit de lundi dernier (15) constitue son troisième revers, alors que la sélection tunisienne doit encore affronter le Japon et les Pays-Bas dans ce groupe.

Il s'agit de la deuxième fois que la Tunisie procède au limogeage de son sélectionneur en pleine Coupe du monde.

Lors du mondial 1998 en France, le technicien polonais Henryk Kasperczak avait été écarté après deux défaites initiales contre l'Angleterre (0-2) et la Colombie (0-1), résultats ayant conduit à une élimination dès la phase de groupes.

De manière générale, il s'agit du quatrième licenciement d'un entraîneur en cours de compétition dans l'histoire des Coupes du monde de football, un phénomène rare.