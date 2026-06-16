Afrique: Coupe du Monde 2026 - L'Égypte et la Belgique font match nul lors de la journée inaugurale

15 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ALH/BS

Huambo — L'Égypte et la Belgique ont fait match nul (1-1), ce lundi, lors de la première journée du groupe G de la Coupe du monde de football 2026, lors d'une rencontre disputée au Lumen Field de Seattle, aux États-Unis.

Les « Pharaons » ont frôlé une victoire historique en phase finale de Coupe du monde, après avoir ouvert le score à la 20e minute grâce à Emam Ashour, milieu de terrain d'Al Ahly (Égypte).

Le but est intervenu sur une frappe précise à l'entrée de la surface, ne laissant aucune chance au gardien expérimenté Thibaut Courtois, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs au monde à son poste.

Malgré ce retard, la Belgique a pris l'initiative durant une grande partie de la première période et s'est procuré les meilleures occasions, notamment par l'intermédiaire de Jérémy Doku, l'un des éléments les plus dynamiques de l'attaque des « Diables rouges ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La seconde période a été plus équilibrée, les deux équipes se créant des situations dangereuses.

À la 53e minute, Kevin De Bruyne a failli égaliser en trouvant le poteau sur un coup de pied arrêté.

L'Égypte a réagi deux minutes plus tard : Mohamed Salah a placé une tête repoussée difficilement par Thibaut Courtois, et sur le rebond Emam Ashour a de nouveau tenté sa chance, sans succès.

L'égalisation est intervenue à la 66e minute, sur un but contre son camp de Mohamed Hany. Le latéral égyptien a détourné le ballon dans ses propres filets en tentant d'intercepter un centre sous la pression de Romelu Lukaku, entré en jeu, sans toutefois toucher le ballon.

Dans les dernières minutes, les deux équipes ont cherché la victoire, mais les défenses ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final.

Avec ce résultat, l'Égypte et la Belgique totalisent chacune un point dans le groupe G.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.