Afrique: Coupe du Monde 2026 - L'Égypte et la Belgique font match nul lors de la journée inaugurale

Huambo — L'Égypte et la Belgique ont fait match nul (1-1), ce lundi, lors de la première journée du groupe G de la Coupe du monde de football 2026, lors d'une rencontre disputée au Lumen Field de Seattle, aux États-Unis.

Les « Pharaons » ont frôlé une victoire historique en phase finale de Coupe du monde, après avoir ouvert le score à la 20e minute grâce à Emam Ashour, milieu de terrain d'Al Ahly (Égypte).

Le but est intervenu sur une frappe précise à l'entrée de la surface, ne laissant aucune chance au gardien expérimenté Thibaut Courtois, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs au monde à son poste.

Malgré ce retard, la Belgique a pris l'initiative durant une grande partie de la première période et s'est procuré les meilleures occasions, notamment par l'intermédiaire de Jérémy Doku, l'un des éléments les plus dynamiques de l'attaque des « Diables rouges ».

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La seconde période a été plus équilibrée, les deux équipes se créant des situations dangereuses.

À la 53e minute, Kevin De Bruyne a failli égaliser en trouvant le poteau sur un coup de pied arrêté.

L'Égypte a réagi deux minutes plus tard : Mohamed Salah a placé une tête repoussée difficilement par Thibaut Courtois, et sur le rebond Emam Ashour a de nouveau tenté sa chance, sans succès.

L'égalisation est intervenue à la 66e minute, sur un but contre son camp de Mohamed Hany. Le latéral égyptien a détourné le ballon dans ses propres filets en tentant d'intercepter un centre sous la pression de Romelu Lukaku, entré en jeu, sans toutefois toucher le ballon.

Dans les dernières minutes, les deux équipes ont cherché la victoire, mais les défenses ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final.

Avec ce résultat, l'Égypte et la Belgique totalisent chacune un point dans le groupe G.