Angola: Zaire - Saisie des marchandises pour tentative de fraude fiscale

Mbanza Kongo — Diverses marchandises destinées à la République démocratique du Congo (RDC) ont été saisies au début de cette semaine par la police fiscale douanière dans la province du Zaire, pour tentative de fraude fiscale.

Selon un communiqué du commandement provincial du Zaire de la Police nationale, transmis ce mardi à l'ANGOP à Mbanza Kongo, les produits saisis comprennent notamment 109 sacs de haricots, 120 colis de marchandises diverses, 35 caisses de whisky, des appareils électroménagers ainsi que des ustensiles de cuisine.

La marchandise, précise la note, a été interceptée à la suite d'opérations de contrôle et de surveillance menées aux postes frontaliers de Luvo et de Soyo.

Le document ajoute que les produits étaient transportés à bord de tricycles empruntant des chemins clandestins donnant accès à l'autre côté de la frontière avec le pays voisin.

Au cours de la même période, les autorités ont également saisi 150 litres d'essence destinés à une filière de contrebande vers la RDC.

Les marchandises confisquées ont été remises aux autorités compétentes pour les procédures légales.