Angola: Une expédition scientifique identifie des irrégularités dans la Baie des Tigres

Namibe — Une expédition scientifique composée d'experts angolais menée ce week-end dans la Baie des Tigres, dans la municipalité d'Iona, province de Namibe, a identifié plusieurs irrégularités mettant en danger l'écosystème local, notamment en raison de l'intervention humaine.

Parmi les cas relevés, l'équipe a signalé l'utilisation de filets non autorisés, des activités illégales liées à la capture d'espèces protégées, ainsi que des indices de chasse interdite, entre autres infractions.

Selon le directeur général de l'organisation « Mundo Marinho », Emerson Raposo, un rapport technique détaillé sera élaboré afin de définir des stratégies opérationnelles visant à lutter contre les pratiques illégales détectées.

Il a indiqué que l'objectif est de renforcer la présence institutionnelle dans la région et de promouvoir des actions coordonnées avec d'autres organismes de l'État.

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Il a expliqué que, durant les opérations, des phoques ont été retrouvés prisonniers de filets de pêche, tandis que certains spécimens présentaient des blessures causées par des tirs d'armes à feu.

Emerson Raposo a précisé que les techniciens ont procédé à la libération de quatre phoques et de deux cormorans qui s'étaient retrouvés piégés dans des engins de pêche abandonnés ou utilisés de manière irrégulière.

De son côté, l'environnementaliste Luciano Reis a expliqué que les cas observés révèlent deux types de menaces distinctes : le phoque blessé par balle constitue un cas de capture intentionnelle, tandis que les animaux pris dans des filets relèvent, dans la plupart des cas, de captures accidentelles liées à l'activité de pêche.

Il a plaidé pour une approche fondée sur des principes scientifiques de conservation, estimant que la situation observée dans la Baie des Tigres nécessite des réponses institutionnelles plus robustes et mieux coordonnées.

Parmi les mesures proposées figure la création de zones tampons destinées à réguler la présence des visiteurs à proximité des colonies, afin d'éviter toute interférence directe avec les cycles de reproduction, d'allaitement et de repos des animaux.

Il est également proposé d'élaborer des instruments juridiques spécifiques pour encadrer le tourisme écologique dans la Baie des Tigres, à l'image de ce qui se fait dans plusieurs pays abritant d'importantes populations d'otaries et de phoques.