Angola: Plus de 700 étrangers en situation irrégulière expulsés de Cabinda

Cabinda — Sept cent un ressortissants étrangers en situation irrégulière dans la province de Cabinda ont été expulsés ces quinze derniers jours par le Service des migrations et des étrangers (SME), dans le cadre de la troisième phase de l'opération « Connexion ».

Parmi eux, 690 sont originaires de la RDC et 11 de la République du Congo. Ils ont été expulsés du pays par la frontière terrestre entre Yema et Massabi. Ces informations figurent dans le communiqué de presse du SME, reçu par l'ANGOP ce mardi.

Le communiqué indique également la présence de 17 enfants parmi les étrangers en situation irrégulière renvoyés.

Le SME a réaffirmé son engagement à poursuivre ses efforts pour endiguer le fort taux d'émigration irrégulière dans la région.

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Les autorités appellent les habitants de la province de Cabinda à signaler toute personne étrangère en situation irrégulière.

Le SME a également souligné l'importance de cette opération pour prévenir et combattre ce phénomène qui prend des proportions alarmantes dans la région.

Grâce à sa longue frontière avec les deux Congo, la province de Cabinda, dans le nord de l'Angola, est devenue la destination privilégiée de nombreux étrangers en quête de meilleures conditions de vie.