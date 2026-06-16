Angola: L'ambassade du pays en Serbie rend hommage à Manuel Augusto

Luanda — L'ambassade d'Angola en Serbie a rendu hommage lundi à l'ancien ministre des Affaires étrangères, Manuel Augusto, décédé le 5 juin à Luanda des suites d'une maladie.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, l'ambassadeur d'Angola en Serbie, Eduardo Octávio, et le personnel de la mission diplomatique ont présenté leurs derniers hommages à l'ancien haut diplomate angolais.

Le communiqué précise que, pendant plusieurs années, Manuel Augusto a exercé avec compétence d'importantes fonctions publiques au service de l'État angolais, faisant preuve d'une intelligence reconnue et d'un grand sens des responsabilités.

Il a notamment occupé les postes de premier secrétaire de l'ambassade d'Angola au Nigéria, de chargé d'affaires en Afrique du Sud et de secrétaire d'État à la Communication sociale.

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Le document ajoute que Manuel Augusto laisse derrière lui une contribution indéniable à la diplomatie angolaise, domaine dans lequel il s'est illustré en défendant les valeurs et les intérêts de la nation au-delà de ses frontières.

Des représentants du gouvernement serbe, des amis de l'ancien ministre, le nonce apostolique, ainsi que les ambassadeurs du Portugal, du Brésil, de l'État de Palestine, du Koweït, du Liban, d'Israël et de la RDC accrédités auprès de ce pays européen, ont également exprimé leur tristesse et leur solidarité avec le gouvernement angolais et la famille endeuillée.

« En ce moment de douleur et de deuil, les diplomates angolais en Serbie s'inclinent devant la mémoire de cet illustre diplomate et homme politique angolais, dont l'héritage continuera d'inspirer les générations futures », peut-on lire dans la note.