Sénégal: Arrêt des travaux de la Rn42 - Le Daandé Maayo, marre d'attendre

L'hivernage est là. Les premières pluies tombent et avec elles, la peur, cette peur qui revient chaque année dans le Daandé Maayo. Une fois encore, c'est la peur des inondations. La peur d'être coupés du monde. Dans une déclaration rendue publique, le mouvement Daandé Maayo émergent (DME), alerte sur d'éventuels désagréments avec l'hivernage qui s'installe. L'association qui s'offusque de l'arrêt des chantiers de l'aéroport et de l'hôpital régional situés dans la commune d'Ourossogui, alerte particulièrement sur la route du Daande Maayo Sud dont les travaux avaient démarré avec l'ancien régime.

La réalité est têtue : la zone est enclavée, la seule « route d'espoir » pour désenclaver les 46 villages de Matam-Kanel est désormais pour les populations « un chantier fantôme », suite à l'arrêt des travaux depuis plusieurs mois. Et le pire c'est que la construction des ponts n'a pas connu une avancée notoire et à la moindre crue, c'est le même cauchemar qui pourrait se reproduire avec son corollaire de désagréments... « Des villages isolés, des malades qui n'atteignent pas l'hôpital, on ne peut pas parler de désenclavement sans avoir de routes, ni de grenier agricole, si les camions ne peuvent pas passer », fait-on savoir dans la déclaration.

Epluchant les attentes des populations, Yaya Ndiaye, le président du mouvement plaide pour la mise en place d'un plan pour le Daandé Maayo (rive du fleuve Sénégal), afin d'améliorer les conditions de vie des populations, avec le développement de l'agriculture et l'exploitation des phosphates pour créer des emplois.

Sur un autre volet, le responsable demande, dans le cadre d'une décentralisation optimale, de créer de nouvelles communes et de renforcer celles qui existent pour rapprocher l'administration des administrés. En matière de sécurité, les doléances portent sur « l'augmentation de la surveillance de la frontière face aux menaces terroristes quotidiennes ».

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Daandé Maayo émergent est un mouvement qui regroupe 46 villages des départements de Matam et Kanel, dans la région de Matam, situés sur l'axe Nawel-Dembancané.